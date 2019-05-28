Трамп хочет мира – в этом ему поможет Япония
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Американский президент возложил надежды на японского премьер-министра Синдзо Абэ, который, по его мнению, может стать идеальным посредником между Вашингтоном и Тегераном.
США готовы начать переговоры с Ираном. Об этом заявил Дональд Трамп во время своего визита в Японию. Американский лидер предположил, что такое желание есть и у Тегерана.
Посредником между двумя враждующими странами может стать японский премьер Синдзо Абэ. В ближайшее время он планирует отправиться с визитом в исламскую республику. Пока же Абэ принимает заокеанского гостя.
В перерывах между переговорами Трампу доверили вручить кубок победителю турнира сумо. Однако самостоятельно справиться с тяжелой наградой американский президент не смог.
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