Итальянцы спустили на воду авианесущий корабль

Итальянские ВМС готовятся принять на вооружение новый авианесущий корабль. Вчера, 26 мая, пресс-служба компании Fincantieri сообщила о том, что в порту города Кастелламмаре-ди-Стабия прошла торжественная церемония спуска на воду нового десантного корабля L 9080 Trieste.

Постройка универсального десантного корабля-вертолётоносца предусмотрена принятым в конце 2014 года Законом о флоте (Legge Navale). Изначально планировалась постройка корабля длиной до 190 м и полным водоизмещением до 20 000 т, но в ходе проектных работ его габариты существенно увеличились.

Спуск на воду УДК L 9080 Trieste

На закладной доске указано, что длина корабля составляет 240 м, водоизмещение — почти 26 000 т. Планируется, что таким образом итальянской военный флот получит замену лёгкому авианосцу (авианесущему крейсеру) Giuseppe Garibaldi, несущему службу с 1985 года. Достройка корабля и передача его на вооружение ВМС Италии запланированы на 2022 год.

В финальном варианте у итальянцев получился корабль длиной 245 м с лётной палубой в 230 м. Trieste способен вместить команду из 1064 человек, включая 600 десантников с амфибийной бронетехникой, катерами и авиагруппой. Корабль оснащён гибридной силовой установкой, способной разгонять его до 25 узлов, а при необходимости давать низкую скорость на электротяге, соответствуя экологическим стандартам (Green Fleet). По неофициальным данным, Trieste сможет нести истребители F-35B, при этом официально в составе авиакрыла заявлены только вертолёты.