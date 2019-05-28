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28.05.2019
ЦАМТО

Индия успешно испытала управляемую авиабомбу с борта истребителя Су-30МКИ

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Истребитель поколения 4+ Су-30МКИ ВВС Индии
Истребитель поколения 4+ Су-30МКИ ВВС Индии.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

ЦАМТО, 27 мая. Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) МО Индии 24 мая с борта истребителя Су-30МКИ провела успешные испытания управляемой авиабомбы, способной нести различные виды боеголовок, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны страны.

"DRDO на полигоне "Похран" в Раджастане успешно испытала в полете с самолета Су-30МКИ 500-килограммовую управляемую авиабомбу с инерциальной системой коррекции. Управляемая бомба достигла желаемой дальности и с высокой точностью поразила цель", – говорится в заявлении военного ведомства Индии.

Минобороны уточнило, что "все цели миссии были достигнуты". По данным ведомства, "система способна нести различные виды боеголовок", – передает "РИА Новости".

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Страны
Индия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Компании
DRDO
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