Индия успешно испытала управляемую авиабомбу с борта истребителя Су-30МКИ
Общеотраслевая информация, Авиация, Боеприпасы и спецхимия, Рынки и сотрудничество, Новые разработки:
Истребитель поколения 4+ Су-30МКИ ВВС Индии.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева
ЦАМТО, 27 мая. Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) МО Индии 24 мая с борта истребителя Су-30МКИ провела успешные испытания управляемой авиабомбы, способной нести различные виды боеголовок, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны страны.
"DRDO на полигоне "Похран" в Раджастане успешно испытала в полете с самолета Су-30МКИ 500-килограммовую управляемую авиабомбу с инерциальной системой коррекции. Управляемая бомба достигла желаемой дальности и с высокой точностью поразила цель", – говорится в заявлении военного ведомства Индии.
Минобороны уточнило, что "все цели миссии были достигнуты". По данным ведомства, "система способна нести различные виды боеголовок", – передает "РИА Новости".
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