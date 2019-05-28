Пресс-секретарь Путина подтвердил неизменность позиции Москвы по "керченскому инциденту"

Позиция Кремля по вопросу о возможности освобождения нарушивших границу РФ украинских моряков остается прежней, несмотря на постановление Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП).

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", - сказал Песков, отвечая на вопрос издания, не изменилась ли позиция Кремля в связи с постановлением МТМП.

25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России следует немедленно освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и катера.

Министерство иностранных дел РФ в свою очередь считает, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента".

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).