В Италии спущен на воду новый универсальный десантный корабль

Новый УДК станет самым крупным кораблем, построенным для ВМС Италии в послевоенное время и заменит легкий авианосец C 551 Giuseppe Garibaldi, введенный в эксплуатацию в 1985 году.

Полное водоизмещение УДК L 9890 Trieste, по заявленным данным, составляет 33 тысячи тонн. Дальность плавания экономическим ходом 7000 миль, автономность 30 суток. Для выработки электроэнергии используются четыре дизель-генератора MAN 9L32/44CR мощностью по 5,2 МВт.

Экипаж корабля вместе с авиагруппой составляет 460 человек, может перевозить десант в количестве 604 человека, а при перегрузе - 700 десантников. На борту имеется госпиталь на 27 коек.

Корабль способен перевозить бронетехнику массой до 60 тонн в танковом трюме при размещении в линиях до 1200 погонных метров. Доковая камера размером 50 на 15 м вмещает четыре танкодесантных катера типа LCU/LCM или один десантный катер на воздушной подушке. Также корабль принимает два малых 15-метровых скоростных десантных катера.

На УДК будут базироваться 12 крупных вертолетов типа типа AW101 или NH90, для этого имеется вертолетный ангар длиной 107,8 м и шириной 21 м. Имеются и другие варианты базирования на корабле авиатехники, предусматривающие сочетания из 18-20 крупных и средних вертолетов, или от четырех до восьми самолетов F-35B и от четырех до девяти вертолетов. На полетной палубе имеются девять площадок для вертолетов.

Вооружение должно включать 16 вертикальных пусковых установок Sylver A50 для ЗУР Aster 15 или САММ, три 76-мм универсальных артиллерийских комплекса Leonardo Super Rapid Strales и три 25-мм и шесть 12,7-мм дистанционно управляемых установок производства Leonardo.