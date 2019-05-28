"Инженерам будущего" предстоит разработать систему спасения авиапассажиров

Факультет развития проектных команд "Прорыв" на форуме "Инженеры будущего-2019" откроют Академия "Ростеха" и Объединенная двигателестроительная корпорация.

Задача факультета - развить профессиональные навыки, навыки управления проектами, расширить коммуникационное поле и сеть взаимодействия между предприятиями, холдингами, организациями, создав большую молодежную среду.

Упор на факультете делается именно на практику, пояснила руководитель направления развития ИТР, рабочих кадров и молодежи Корпоративная сетевая Академия ГК "Ростех" Евгения Сурова, проектная задача пока находится в стадии разработки. "Мы планируем предложить командам для оборудования самолетов и вертолетов средств безопасности, которые позволяли бы при аварийных ситуациях обеспечить стопроцентное спасение экипажа и всех пассажиров", - пояснила Сурова.

Проект прорабатывается не только с точки зрения технического решения, но и управления всем его жизненным циклом. Команды должны будут проанализировать рынок с целью поиска потенциального потребителя предложенного ими решения, продумать технический облик продукта, определить необходимые для его производства материалы, просчитать экономику, количество требуемого персонала для реализации проекта, продумать маркетинг и вопросы послепродажного обслуживания.

Параллельно с разработкой проекта для участников будут организованы мастер-классы по развитию компетенций, необходимых для разработки проекта: эффективные коммуникации, ораторское искусство, подготовка презентации, мотивация, работа в команде.

VIII Международный молодежный форум "Инженеры будущего" пройдет со 2 по 13 июля в Оренбургской области на базе областного оздоровительного центра для детей и молодежи "Янтарь".