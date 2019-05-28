Всех вылечат: Минобороны объявило войну уклонистам

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

В России могут ужесточить процедуру прохождения медкомиссии для призывников в армию. Предложенные Минобороны нововведения предполагают проведение контрольного медицинского освидетельствования в качестве борьбы с медиками, которые за взятку выписывают подделанные справки о том, что гражданин негоден. Временно негодных при этом предлагается отправлять на лечение.

Министерство обороны России рассматривает предложение о введении контрольного медицинского освидетельствования для определения правильности предоставления отсрочки или освобождения от службы по призыву. Временно негодных по состоянию здоровья призывников предлагается отправлять на лечение. Такие идеи изложены в подготовленном ведомством проекте поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе".

"Правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их негодными к военной службе по состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан, а также очного контрольного медицинского освидетельствования", - указали в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Введение таких мер, по замыслу их авторов, должно помочь бороться с медиками, которые за взятку освобождают призывников от службы, выдавая им поддельные справки.

При этом проведение очного контрольного медицинского освидетельствования предусмотрено в том случае, если призывник не согласен с заключением о его годности к военной службе.

Кроме того, в Минобороны предложили проводить медицинское освидетельствование непосредственно перед отправкой призывников в войска, чтобы выявить заболевания, препятствующие прохождению ими военной службы по состоянию здоровья, отметили в законопроекте.

Особенно в законопроекте подчеркивается изменение понятия "осмотр" на "освидетельствование". "Медосмотр - это поверхностное изучение состояния здоровья, а освидетельствование - это обследование с заключением о степени годности к военной службе", - пояснил "Известиям" учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

В числе предложенных нововведений было также направление на лечение временно негодных по болезни призывников. Действующая редакция закона предусматривает возможность направления гражданина в медицинскую организацию для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий "в случае необходимости", но речь не идет о признанных временно негодными. В новой, рассматриваемой, версии закона подчеркивается, что при наличии медицинских показаний временно негодные направляются в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.

Минобороны также предлагает возложить обязанность проведения медицинского обследования призывников в случаях, когда степень их годности к службе невозможно определить в военкомате, на организации из перечня, который будет утверждать глава субъекта федерации. На данный момент в законе нет указаний, какие медицинские организации должны обследовать юношей.

Среди самых распространенных диагнозов, из-за которых призывников освобождают от службы, "Известия" назвали плоскостопие, сколиоз, близорукость, гипертония, кожные заболевания и сахарный диабет.

Очередной военный призыв начался в России с 1 апреля. До 15 июля к местам несения военной службы должны будут отправиться 135 тыс. человек.

Впрочем, на сегодняшний день утрачивается сама тенденция призыва в армию. Об этом в апреле заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш". "Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование", - отметил российский лидер.

Он объяснил это усложнением военной техники и самих задач, стоящих перед войсками, что требует профессиональной армии.

По словам главы государства, некоторые страны не отказываются от призыва полностью, поскольку перед военнослужащими всегда остаются задачи, для выполнения которых не требуется глубокой квалификации. "Но тем не менее тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней", - заявил президент.

Путин также прокомментировал просьбу одного из участников встречи предусмотреть отсрочку для молодых специалистов космической отрасли. Глава государства напомнил, что в Минобороны есть научные роты и специальный центр, который позволяет служить, не теряя квалификации. Конкурс туда достигает пяти человек на место, уточнил российский лидер.

К тому же он обратил внимание, что срок службы по призыву в России сейчас минимальный.

В июне прошлого года Министерство обороны России предлагало внести в закон "О воинской обязанности и военной службе" и положение о призыве еще ряд поправок. Об этом также сообщали "Известия".

Изменения предполагали образование двух категорий призывников. В первую, по предложению ведомства, должны войти новобранцы в запасе без воинских званий, а во вторую - не числящиеся в запасе молодые люди с воинскими званиями.

Для первой категории отсчет срока службы предлагали начать со дня присвоения звания, а для второй - со дня появления приказа регионального военкомата о направлении их в войсковую часть.

Лидия Мисник