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28.05.2019
ЦАМТО

В США началось строительство головной ПЛАРБ класса "Коламбиа"

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Источник изображения: Фото: Huntington Ingalls Industries

ЦАМТО, 27 мая. Компания Huntington Ingalls Industries объявила о состоявшейся 23 мая на предприятии подразделения Newport News Shipbuilding церемонии резки первой стали для постройки головной ПЛАРБ класса "Коламбиа".

Newport News выступает основным субподрядчиком и партнером компании General Dynamics Electric Boat (GDEB) в рамках программы постройки ПЛАРБ "Коламбиа", которые разработаны для замены состоящих на вооружении подводных ракетоносцев класса "Огайо".

Как заявлено, (SSBN-826) "Коламбиа" станет первой подводной лодкой, которая будет построена с использованием полностью цифровых чертежей. Newport News приступила к работам на три недели раньше срока, что должно позволить соблюсти все принятые обязательства по контракту.

Как сообщал ЦАМТО, о выборе General Dynamics Electric Boat основным подрядчиком постройки ПЛАРБ класса "Коламбиа" в рамках соглашения о сотрудничестве с Huntington Ingalls Industries (HII) было объявлено в начале 2016 года. GDEB и HII являются единственными компаниями в США, обладающими возможностями постройки атомных подводных лодок.

В сентябре 2017 года ВМС США заключили с GDEB контракт на комплексную разработку продукта и технологического процесса (Integrated Product and Process Development – IPPD) постройки новой ПЛАРБ класса "Коламбиа". Стоимость соглашения оценивается в 5,1 млрд. долл. Контракт предусматривает проектирование, разработку компонентов и технологий, создание прототипов ПЛАРБ "Коламбия". Соглашение также включало работы по созданию унифицированного ракетного отсека CMC (Common Missile Compartment), который, кроме того, будет установлен на ПЛАРБ типа "Саксессор" (Successor) ВМС Великобритании.

В ноябре 2018 года GDEB заключила с подразделением Newport News Shipbuilding соглашение стоимостью 197 млн. долл. на поставку оборудования с длительными сроками изготовления и выполнение работ в рамках постройки головной ПЛАРБ класса "Коламбиа".

Работы над "Коламбия" будут осуществляться подрядчиками одновременно с постройкой многоцелевых АПЛ класса "Вирджиния". Постройка серии из 12 подводных лодок класса "Коламбиа" будет осуществляться в Вирджинии, Род-Айленде и Коннектикуте. HII будет выполнять около 22% работ по строительству каждого корабля, поставляя носовую, кормовую части и ряд других модулей. GDEB будет выполнять окончательную сборку, проведет испытания ПЛАРБ на своем предприятии в шт.Коннектикут, за которыми последуют приемочные испытания и поставка ВМС.

Планируется, что головная подлодка будет поставлена ВМС США в 2027 году. Предполагается, что ПЛАРБ класса "Коламбиа" будут эксплуатироваться до 2080 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
Ohio
Successor
Virginia АПЛ
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