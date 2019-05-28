ВС США закупаются патронами для автомата Калашникова

Вооруженные силы США высказали заинтересованность в приобретении боеприпасов для оружия, произведенного не по стандартам НАТО. ВС заинтересованы в долгосрочном контракте, поставки по которому будут продолжаться несколько лет.

Источник изображения: topwar.ru

Контрактное управление армии США разместило уведомление на сайте закупок правительства Соединенных Штатов, в котором запрашивает у военных подрядчиков информацию об их способности производить и поставлять боеприпасы, не относящихся к НАТО. Согласно документу, вооруженным силам они нужны для использования с российскими автоматами, пистолетами, снайперскими винтовками и пулеметами.

В списке находятся патроны для пистолетов Макарова и Токарева, АКМ (названного в документе АК-47), пулеметов ПКМ и ДШКМ, снайперских винтовок Драгунова.

Источник изображения: topwar.ru

Точной причины покупки, как и того, в интересах какой страны это делается, не указано. Также не обозначена окончательная сумма и объемы, однако указано, что контракт может быть разбит на несколько частей и рассчитан на пятилетний период – с 2021 по 2026 годы.

Пентагон время от времени закупает оружие и боеприпасы советского и российского образца. Так, в 2017 году была куплена партия подобного оружия в интересах сирийских боевиков. В последующие периоды на сходные цели было потрачено еще несколько сот миллионов долларов.

В частности, в 2018 году поступила информация о закупке 62 тыс. автоматов АКМ, 7,5 тыс. модернизированных пулеметов Калашникова (ПКМ), 3,5 тыс. крупнокалиберных пулеметов ДШК, 3,4 тыс. ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и 744 СВД.