Премьер-министры Индии и Пакистана переговорили впервые после эскалации конфликта
Индия и Пакистан провели первые телефонные переговоры на уровне премьер-министров после февральской эскалации конфликта между странами. Инициатором разговора выступил Исламабад.
Источник изображения: topwar.ru
Премьер-министр Пакистана Имран Хан впервые с обострения конфликта между Нью-Дели и Исламабадом переговорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поздравил его с безоговорочной победой, одержанной на выборах Индийской народной партией (Бхаратия Джаната парти - БДП).
Премьер-министр Имран Хан пожелал, чтобы обе страны работали вместе на благо своих народов.
- говорится в заявлении министерства иностранных дел Пакистана.
Министерство иностранных дел Индии подтвердило, что Хан позвонил Моди, добавив, что два лидера вместе обсуждали борьбу с бедностью.
Он (Моди) подчеркнул, что создание доверия и обстановка, свободной от насилия и терроризма, имеют важное значение для сотрудничества во имя мира, прогресса и процветания в нашем регионе
- цитирует агентство Reuters заявление министерства.
Конфликт между Индией и Пакистаном, двумя соседними странами, обладающими ядерным оружием, вспыхнул в 14 февраля после того, как Нью-Дели обвинил Исламабад в причастности к теракту в Кашмире, в результате которого погибло несколько десятков индийских резервистов и короткой битвы между истребителями над Кашмиром.
Источник изображения: topwar.ru
15 февраля Индия ввела против соседа экономические санкции, а 26 числа того же месяца индийские самолеты нанесли удар по предполагаемым лагерям террористов, расположенным на пакистанской территории.
В ходе приграничного конфликта над пакистанской территорией был сбит индийский самолет МиГ-21, его пилот попал в плен, но позже был передан индийской стороне. Индия утверждала, что уничтожила пакистанский истребитель F-16, однако достоверного подтверждения этой информации опубликовано не было.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются