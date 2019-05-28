Премьер-министры Индии и Пакистана переговорили впервые после эскалации конфликта

Индия и Пакистан провели первые телефонные переговоры на уровне премьер-министров после февральской эскалации конфликта между странами. Инициатором разговора выступил Исламабад.

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Премьер-министр Пакистана Имран Хан впервые с обострения конфликта между Нью-Дели и Исламабадом переговорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поздравил его с безоговорочной победой, одержанной на выборах Индийской народной партией (Бхаратия Джаната парти - БДП).

Премьер-министр Имран Хан пожелал, чтобы обе страны работали вместе на благо своих народов.

- говорится в заявлении министерства иностранных дел Пакистана.

Министерство иностранных дел Индии подтвердило, что Хан позвонил Моди, добавив, что два лидера вместе обсуждали борьбу с бедностью.

Он (Моди) подчеркнул, что создание доверия и обстановка, свободной от насилия и терроризма, имеют важное значение для сотрудничества во имя мира, прогресса и процветания в нашем регионе

- цитирует агентство Reuters заявление министерства.

Конфликт между Индией и Пакистаном, двумя соседними странами, обладающими ядерным оружием, вспыхнул в 14 февраля после того, как Нью-Дели обвинил Исламабад в причастности к теракту в Кашмире, в результате которого погибло несколько десятков индийских резервистов и короткой битвы между истребителями над Кашмиром.

Источник изображения: topwar.ru

15 февраля Индия ввела против соседа экономические санкции, а 26 числа того же месяца индийские самолеты нанесли удар по предполагаемым лагерям террористов, расположенным на пакистанской территории.

В ходе приграничного конфликта над пакистанской территорией был сбит индийский самолет МиГ-21, его пилот попал в плен, но позже был передан индийской стороне. Индия утверждала, что уничтожила пакистанский истребитель F-16, однако достоверного подтверждения этой информации опубликовано не было.