Региональные СМИ разобрались, зачем ядерному центру закупка десятков икон

Региональная нижегородская пресса публикует материал, в котором приводятся определённые подробности заказа Российским федеральным ядерным центром - Всероссийским НИИ экспериментальной физики икон и иных произведений религиозного искусства на сумму 2,5 млн рублей. Ранее (23 мая) сообщалось, что соответствующий тендер РФЯЦ разместил на сайте государственных закупок.

Источник изображения: http://www.vniief.ru

Какие именно товары заказывает ядерный центр?

Речь идёт о 70-ти иконах с образом Серафима Саровского, 2-х зеркальных панно с Саровской пустынью и 90 триптихах. За это в ядерном центре и готовы выложить 2,5 млн рублей. Окончание тендера – 19 июня.

Как сообщает информационный ресурс "Нижний Новгород онлайн", изначально было высказано предположение о возможном строительстве на территории ВНИИЭФ часовни. Однако дела обстоят иначе. Ресурс, ссылающийся на анонимного источника, "знакомого с работой ядерной центра", утверждает, что все иконы (включая триптихи), приобретаются с целью последующего дарения важным гостям. В данном случае используется термин "подарки ВИПам".

Собеседник информационного ресурса говорит о том, что Саров у многих ассоциируется не только и не столько с ядерным центром, сколько с Саровской пустынью (монастырь), а потому важные гости, включая представителей верхушки РПЦ, в этих местах явление частое. Также отмечено, что такие крупные организации имеют возможность тратить не более 0,004% от бюджета ежегодно на такого рода приобретения. Речь может идти о сувенирной продукции, скатертях и пр.

Пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ подтверждает тот факт, что приобретаемая продукция имеет подарочное назначение.