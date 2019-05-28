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28.05.2019
ТАСС

Минобороны может ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников

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Источник изображения: © Владимир Смирнов/ТАСC

Кроме того, ведомство предлагает лечить временно негодных по здоровью призывников

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министерство обороны России предлагает ввести контрольное медицинское освидетельствование для определения правильности предоставления отсрочки или освобождения от службы по призыву, а временно негодных по состоянию здоровья призывников отправлять на лечение. Это следует из подготовленного ведомством проекта поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе".

"Правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их негодными к военной службе по состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан, а также очного контрольного медицинского освидетельствования", - говорится в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

При этом очное контрольное медицинское освидетельствование проводится и в случае несогласия призывника с заключением о его годности к военной службе.

Минобороны также предлагает непосредственно перед отправкой в войска проводить медосмотр призывников "в целях выявления состояний и заболеваний, препятствующих прохождению военной службы по состоянию здоровья", следует из законопроекта.

Еще одно нововведение заключается в направлении временно негодного по болезни призывника на лечение. В действующей редакции закона указывается, что гражданин "может быть направлен в медицинскую организацию для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий" "в случае необходимости", однако речь не идет о признанных временно негодными. Новая версия законопроекта предполагает, что такие граждане "при наличии медицинских показаний направляются в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья".

Кроме того, Минобороны предлагает определить, что медицинским обследованием призывников в случаях, когда степень их годности к службе невозможно определить в военкомате, смогут заниматься только организации из перечня, который будет утверждать глава субъекта федерации. Сейчас в законе отсутствует указание, какие медицинские организации должны обследовать юношей.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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