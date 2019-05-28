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28.05.2019
ТАСС

В России появятся снаряды с управляемым подрывом калибра 57 мм

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АУ-220М
АУ-220М.
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Alexey Vasilenko

Заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин заявил, что создание боеприпаса завершат в ближайшее время

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") в ближайшее время завершит создание боеприпасов с управляемым подрывом калибра 57 мм. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

"Наше Научно-производственное объединение "Прибор" над этой темой работает. Идея и технология "форсайта" в малом калибре переносится сегодня и сюда [в калибр 57 мм]. Там есть и определенные технические сложности, но мы знаем, как устранить эти проблемы, поэтому в этом направлении все будет в ближайшее время решено", - сказал Кочкин.

На форуме "Армия-2018" гендиректор ЦНИИ "Буревестник" (в составе группы "Уралвагонзавод" входит в Ростех) Григорий Закаменных сообщал ТАСС, что снаряды с управляемым подрывом для новейшей самоходной зенитной артиллерийской установки "Деривация-ПВО" проходят предварительные испытания. По его словам, в разработке находятся два типа боеприпасов калибра 57 мм. Первый - с управляемым временем подрыва снаряда в любой точке траектории полета, второй - многофункциональный с дистанционным взрывателем, время его детонации уже нельзя изменить в полете, так как оно устанавливается специальным программатором в момент выстрела.

Как пояснял ранее ТАСС главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, штатный для российской бронетехники калибр 30 мм уже неэффективен против перспективных зарубежных бронемашин - гарантированно поражать их сможет техника, оснащенная вооружением калибра 57 мм. Кроме того, 57-миллиметровые боеприпасы повышают возможности по борьбе с воздушными целями и живой силой противника.

Мураховский отмечал, что вооружением калибра 57 мм будут оснащаться в первую очередь машины на новых платформах "Армата", Курганец" и "Бумеранг", а также средства войсковой ПВО. В дальнейшем, по его мнению, появятся варианты модернизации техники предыдущего поколения - БМПТ (боевой машины поддержки танков), БМП-2 и других. Сейчас пушки калибра 57 мм установлены на перспективной тяжелой боевой машине пехоты Т-15 на платформе "Армата" и самоходной зенитной установке "Деривация-ПВО".

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БМП-2
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1 комментарий
№1
28.05.2019 12:29
http://militaryrussia.ru/blog/topic-79.html
0
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