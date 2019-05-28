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28.05.2019
Военное обозрение

F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"

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Более быстрое завершение цикла НОРД при ведении боя позволяет опередить действия вражеских пилотов, поставить их в изначально невыгодные условия и в итоге выиграть схватку.

Источник изображения: topwar.ru

Концепция "петли Бойда" (цикл НОРД или OODA), разрабатывавшаяся для американской армии, направлена на оптимизацию деятельности дружественных сил – улучшение наблюдения, ориентации, совершенствование процедуры принятия решений и действия. Сокращение времени, необходимого для завершения цикла, и более взвешенные поступки дают возможность добиться преимущества над неприятелем. Как считает издание National Interest, именно это продемонстрировал учебный бой ВВС США, развернувшийся на авиабазе Неллис.

В ходе тренировки 60 "вражеских" истребителей приблизились к боевой авиации 4-го поколения, ослепляя ее средствами радиоэлектронной борьбы. В этих условиях F-35, работающему поблизости, было приказано присоединиться к бою. Новейший самолет использовал приданное ему оборудование, чтобы "убить" неприятеля.

Я никогда не видел ничего подобного. Мой ведомый был совершенно новым пилотом F-35A, [имевшим] семь или восемь полетов без подготовки. Он получает [приказ] по радио и говорит опытному летчику, налетавшему 3 000 часов на самолете четвертого поколения. - Эй, приятель, тебе нужно развернуться. Вы вот-вот "умрете", с вашего носа исходит угроза.

- пояснил участвовавший в учениях полковник ВВС Джошуа Вуд.

Добиться такого результата позволили технические преимущества F-35, снаряженного, в частности, электрооптической целевой системой EOTS. Более совершенное оборудование дает возможность распознать врага и его действия до того, как он узнает об этом. "Петля Бойда" стала реальностью в случае с F-35, сумевшим пресечь радиоэлектронное подавление, делает вывод указанное издание.

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Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
Проекты
Военные учения
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5 комментариев
№1
28.05.2019 08:07
Цитата, q
Более совершенное оборудование дает возможность распознать врага и его действия до того, как он узнает об этом. "Петля Бойда" стала реальностью
Надо же, какое "открытие"! Оказывается, если обнаружил врага раньше, чем он тебя, то имеешь преимущество... Прямо на "шнобелевку" тянет! И сколько помпы: "петля", да не простая, а "Бойда"...
+1
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№2
28.05.2019 09:42
Нет , чтобы написать - включил фотонные ускорители и вышел в гиперпространство .
+2
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№3
28.05.2019 10:40
Ничего он не пресёк. Он просто летел в режиме РТР вне поля подавления и передавал кто откуда и на кого нападает. И вообще интересно: широкополосная рэб задавила всем радары, а радиосвязь спокойно работала? Чего-то не верится.
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№4
28.05.2019 11:45
Что отличает хомячка от крысы? Хороший пиар. С пиаром "пингвина" так стараются что явно перебарщивают. У F-22A к слову более развитый и более дорогой комплекс РТР чем у F-35A. А вот демаскирующего передатчика Link 16 на F-22A да, не поставили.
+3
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№5
28.05.2019 14:49
Цитата, АлександрА сообщ. №4
Link 16 на F-22A да, не поставили
Там по ходу другая линия обмена данными тоже с режимом LPI и которая не совместима с LINK 16. F-22 неспособность к обмену данными с "четвёрками" кстати долго в пику ставили.

Рекламировать F-35 особо не нужно: кроме него, "пятёрок" в производстве, по ихнему "с полки" (off-the-shelf) нет ничего. Все в Европе уже заняты с Ф-35, кроме Франции и Германии. До последних наконец дошло что надо делать свой, иначе останутся без авиа-промышленности. И так лет 30 амерам проигрывают (программа АТФ) и 17 лет проигрывают РФ (программа ПАК-ФА) по началам работы по реальному Пятому Поколению. Китай свои J-20 могут и не продать никому, а J-31 куда-то пропал. Индия слава богу экспортный проект Т-50 больше не испортит, а Япония со своим ATD-X тоже далеко. Су-57 пока не в серии и до экспорта лет так 5
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