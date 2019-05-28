F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"

Более быстрое завершение цикла НОРД при ведении боя позволяет опередить действия вражеских пилотов, поставить их в изначально невыгодные условия и в итоге выиграть схватку.

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Концепция "петли Бойда" (цикл НОРД или OODA), разрабатывавшаяся для американской армии, направлена на оптимизацию деятельности дружественных сил – улучшение наблюдения, ориентации, совершенствование процедуры принятия решений и действия. Сокращение времени, необходимого для завершения цикла, и более взвешенные поступки дают возможность добиться преимущества над неприятелем. Как считает издание National Interest, именно это продемонстрировал учебный бой ВВС США, развернувшийся на авиабазе Неллис.

В ходе тренировки 60 "вражеских" истребителей приблизились к боевой авиации 4-го поколения, ослепляя ее средствами радиоэлектронной борьбы. В этих условиях F-35, работающему поблизости, было приказано присоединиться к бою. Новейший самолет использовал приданное ему оборудование, чтобы "убить" неприятеля.

Я никогда не видел ничего подобного. Мой ведомый был совершенно новым пилотом F-35A, [имевшим] семь или восемь полетов без подготовки. Он получает [приказ] по радио и говорит опытному летчику, налетавшему 3 000 часов на самолете четвертого поколения. - Эй, приятель, тебе нужно развернуться. Вы вот-вот "умрете", с вашего носа исходит угроза.

- пояснил участвовавший в учениях полковник ВВС Джошуа Вуд.

Добиться такого результата позволили технические преимущества F-35, снаряженного, в частности, электрооптической целевой системой EOTS. Более совершенное оборудование дает возможность распознать врага и его действия до того, как он узнает об этом. "Петля Бойда" стала реальностью в случае с F-35, сумевшим пресечь радиоэлектронное подавление, делает вывод указанное издание.