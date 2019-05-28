Ракету "Протон-М" со спутником "Ямал-601" вывезут на стартовый стол Байконура 27 мая

Вывоз ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником связи Intelsat-22 на стартовый комплекс космодрома Байконур.

Запуск спутника запланирован на 30 мая

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Вывоз ракеты-носителя "Протон-М" со спутником связи "Ямал-601" на стартовый стол космодрома Байконур состоится в понедельник, 27 мая. Такое решение приняла госкомиссия, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"На космодроме Байконур комиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом "Ямал-601" на стартовый комплекс 27 мая", - сказал собеседник агентства.

Ранее в компании "Газпром космические системы", по заказу которой был изготовлен аппарат, сообщили ТАСС, что запуск спутника "Ямал-601" запланирован на 30 мая в 20:42 мск. Аппарат доставили на космодром 27 апреля. Его выведут на орбиту при помощи ракеты "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М".

Проект входит в целевую программу по развитию телерадиовещания в России. "Ямал-601" станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, он создан с использованием комплектующих, поставленных французским подразделением франко-итальянского консорциума Thales Alenia Space. Аппарат предназначен для плановой замены спутника "Ямал-202".