Войти
28.05.2019
ТАСС

Ракету "Протон-М" со спутником "Ямал-601" вывезут на стартовый стол Байконура 27 мая

856
0
0
Вывоз ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником связи Intelsat-22 на стартовый комплекс космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником связи Intelsat-22 на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Урусов

Запуск спутника запланирован на 30 мая

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Вывоз ракеты-носителя "Протон-М" со спутником связи "Ямал-601" на стартовый стол космодрома Байконур состоится в понедельник, 27 мая. Такое решение приняла госкомиссия, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"На космодроме Байконур комиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом "Ямал-601" на стартовый комплекс 27 мая", - сказал собеседник агентства.

Ранее в компании "Газпром космические системы", по заказу которой был изготовлен аппарат, сообщили ТАСС, что запуск спутника "Ямал-601" запланирован на 30 мая в 20:42 мск. Аппарат доставили на космодром 27 апреля. Его выведут на орбиту при помощи ракеты "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М".

Проект входит в целевую программу по развитию телерадиовещания в России. "Ямал-601" станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, он создан с использованием комплектующих, поставленных французским подразделением франко-итальянского консорциума Thales Alenia Space. Аппарат предназначен для плановой замены спутника "Ямал-202".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Франция
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Leonardo
Thales
Проекты
Байконур
Похожие новости
02.05.2019
Спутник "Ямал-601" запустят с Байконура 30 мая
15.04.2019
Ракету "Протон-М" для запуска спутника "Ямал-601" отправили на Байконур на поезде
05.04.2019
Европейская Thales Alenia Space изготовила российский спутник связи "Ямал-601"
08.08.2012
Космическая авария: утрачены российский и индонезийский спутники
20.07.2011
Байконур провел массированный пуск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.05 22:29
  • 6
Боевой модуль для БТ-3Ф создали с использованием новейших технологий
  • 28.05 21:59
  • 9
Российский электромобиль от Zetta будет стоить 450 000 рублей. Как тебе такое?
  • 28.05 21:43
  • 1
"Никаких проблем": молния ударила в ракету "Союз"
  • 28.05 21:41
  • 54
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 28.05 21:29
  • 4
The National Interest (США): что случится, если Америка выйдет из НАТО? Россия победит
  • 28.05 20:19
  • 2
Советским "Оводам" доверят наведение "Цирконов"
  • 28.05 19:12
  • 2
Норвежцы похвастались кавитирующими пулями
  • 28.05 16:57
  • 14
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 28.05 16:15
  • 7
Строительство завода экспериментальной авиации в Татарстане
  • 28.05 15:28
  • 1
Китай списывает военные корабли партиями
  • 28.05 15:26
  • 140
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 28.05 15:25
  • 1
Региональные СМИ разобрались, зачем ядерному центру закупка десятков икон
  • 28.05 15:17
  • 1
Есть возможность спасти ДРСМД, если Россия "разоружится" - глава НАТО
  • 28.05 15:00
  • 11
Лазерное оружие
  • 28.05 14:58
  • 18
Экраноплан высокого разрешения