F-35A в "режиме зверя" заметили вблизи Ирана

Взлет в "режиме зверя" двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео. Соответствующий ролик опубликован Gung Ho Vids на YouTube.

По данным The Aviationist, каждый из самолетов на внешних пилонах переносил по четыре управляемые авиационные бомбы с лазерным наведением GBU-12 и по две управляемые ракеты "воздух — воздух" с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9 Sidewinder.

В апреле сообщалось, что ВВС США начали первое развертывание истребителей пятого поколения F-35A Lightning II на Ближнем Востоке, которые расширят антитеррористические возможности западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, в частности, в Сирии и Ираке, а также Афганистане.

В августе 2018 года появилось видео с полетом в "режиме зверя" истребителя F-35A Lightning II Королевских ВВС Нидерландов.

На авиабазе Аль-Дафра, находящейся недалеко от побережья Персидского залива напротив Ирана, располагаются самолеты 380-го экспедиционного авиакрыла ВВС США, а также первые развернутые на Ближнем Востоке американские F-35A Lightning II (388-го и 419-го истребительных авиакрыльев с авиабазы Хилл в штате Юта).

Оснащение "режим зверя" (иначе — "третьего дня войны") предполагает размещение оружия на внешней стороне истребителя, в отличие от, например, "режима невидимки" ("первого дня войны"), когда вооружение должно располагаться исключительно внутри самолета. Предполагается, что по мере развития военного конфликта истребитель деградирует, что отрицательно сказывается на его малозаметности для радаров, вследствие чего самолет допускается оснащать максимально возможными вооружениями.