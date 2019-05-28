Есть возможность спасти ДРСМД, если Россия "разоружится" - глава НАТО

Участникам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для спасения этого соглашения необходимо проявить политическую волю.

Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.

"Времени остается все меньше, - сказал генсек НАТО, - но договор можно спасти, еще не поздно".

Столтенберг добавил, что в нарушении ДРСМД якобы виновата Россия, которой необходимо уничтожить ракеты 9М729.

В феврале Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В свою очередь президент РФ Владимир Путин, реагируя на соответствующий шаг Вашингтона, подписал указ о приостановлении выполнения Москвой ДРСМД.