Есть возможность спасти ДРСМД, если Россия "разоружится" - глава НАТО
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Участникам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для спасения этого соглашения необходимо проявить политическую волю.
Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.
"Времени остается все меньше, - сказал генсек НАТО, - но договор можно спасти, еще не поздно".
Столтенберг добавил, что в нарушении ДРСМД якобы виновата Россия, которой необходимо уничтожить ракеты 9М729.
В феврале Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В свою очередь президент РФ Владимир Путин, реагируя на соответствующий шаг Вашингтона, подписал указ о приостановлении выполнения Москвой ДРСМД.
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