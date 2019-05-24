ОПК и интеллектуальная собственность : опыт DARPA

По мере наращивания объемов производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в рамках курса на диверсификацию российского ОПК, возрастает необходимость создания эффективного механизма работы с правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Совершенствование механизмов передачи и защиты результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения должно позволить максимизировать потенциал разработок российских оборонных предприятий в гражданских отраслях экономики. Это особенно важно в условиях обостряющейся международной конкуренции в высокотехнологичной сфере.

Фактор общественного производства

Интеллектуальная собственность является одним из важнейших факторов общественного производства. В развитых странах только авторское право приносит до 7% валового национального продукта. Примерно такой же вклад приходится на промышленную собственность — патенты, товарные знаки. При этом в современном мире охрана и надлежащее регулирование прав интеллектуальной собственности (далее — ИС) является не только необходимым слагаемым экономического развития, но и важнейшим аспектом укрепления обороноспособности страны.

Диверсификация оборонной промышленности всегда тесно сопряжена с трансфером технологий и процессами передачи интеллектуальной собственности от крупных промышленных корпораций к малым наукоемким компаниям и обратно. В связи с этим, представляется актуальным рассмотреть некоторые аспекты государственной политики США в области регулирования прав интеллектуальной собственности в ОПК.

Нужно признать, что опыт диверсификации оборонной промышленности США по-прежнему остается одним из самых успешных в мировой практике.

Например, привлечение новых игроков в военный сектор открыло новые коммерческие перспективы для корпораций Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman, United Technologies. Одно только вовлечениев 2000-х годах корпораций в гонку по наращиванию активов на быстрорастущем рынке информационных технологий, рост которого составлял в отдельные периоды до 20% в год. Фактически данные компании приняли на себя роль системных интеграторов, объединяющих сотни и тысячи поставщиков.

Коммерциализация результатов

Сегодня в США накоплен значительный опыт регулирования вопросов государственно-частного партнерства в сфере оборонных технологий и коммерциализации результатов НИОКР, относящихся к продукции двойного назначения. При этом в США сложилась успешная модель работы с правами ИС, которая является частью сложившегося комплекса законодательных, налоговых, и финансовых инструментов, формирующих инфраструктуру национальной инновационной политики в ее узком и широком понимании.

Основу государственной политики США в области регулирования прав интеллектуальной собственности составляет Программа обеспечения прав интеллектуальной собственности, реализуемая Ведомством по патентам и товарным знакам США (US Patent and Trademark Office — USPTO).

USPTO осуществляет содействие инновациям на основе Патентного закона Бей-Доэла (Bayh-Dole Act, 1980), регулирующего вопросы трансфера технологий и интеллектуальной собственности в сфере инноваций. По данному закону, университетские лаборатории некоммерческие научные организации получают права на интеллектуальную собственность, созданную при полном государственном финансировании. Этот механизм поддерживается Законом Стивенсона-Уайдлера, (Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980). Закон устанавливает обязательный порядок создания государственными научными агентствами, лабораториями и организациями специальных бюро передачи технологий предпринимательскому сектору для их последующего внедрения и коммерциализации.

Для осуществления работы данных бюро в США с 1982 года функционирует государственная Программа поддержки малого бизнеса в сфере инновационных исследований/передачи технологии (Small Business Innovation Research/Small Business Technology Transfer). В рамках SBIR государственные федеральные агентства, тратящие в год более 100 млн долл. на НИОКР, обязаны выделять около 3,2% от этих фондов субъектам малого бизнеса, которые проводят исследования на ранних стадиях НИОКР.

SBIR органично дополняется Программой передачи технологий малому бизнесу (Small Business Technology Transfer Act — STTR), предусматривающей финансирование внедрения частными фирмами результатов НИОКР, созданных на средства федерального бюджета, в том числе, и в сфере ОПК. При этом STTR не носит одностороннего характера.

Малые компании и независимые исследовательские группы имеют возможность выдвигать собственные проектные предложения, которые за несколько месяцев и за символичную плату (200–300 долл.) могут быть доведены до стадии создания прототипа в крупных корпорациях или национальных лабораториях.

Иными словами, STTR обеспечивает легкий доступ к экспериментальной базе в области перспективных разработок для малого бизнеса, некоммерческих организаций и независимых исследовательских групп. Патентные права в таком случае, согласно уже упомянутому Закону Бей-Доэла, остаются за субъектами-инициаторами исследований, что опять же содействует укреплению внедренческого эффекта подобных разработок.

Права на интеллектуальную собственность в рамках программ SBIR/STTR принадлежат непосредственно исполнителям работ (как частным, так и государственным), а государственные федеральные агентства (в случае ОПК — Министерство обороны США) получают бесплатную и бессрочную лицензию на их дальнейшее использование.

Опыт DARPA

Механизм работы с правами интеллектуальной собственности, аналогичный принципам программ SBIR/SBTT, присутствует, так или иначе, во всех федеральных агентствах и организациях США, осуществляющих НИОКР в сфере оборонно-промышленного комплекса. При этом особого внимания заслуживает реализация этого механизма в Агентстве передовых оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA — Defense Advanced Research Projects Agency). Целью DARPA является сохранение технологического превосходства вооруженных сил США, предотвращение внезапного для США появления новых технических средств вооруженной борьбы, поддержка прорывных исследований, преодоление разрыва между фундаментальными исследованиями и их применением в военной сфере.

Обладая разветвленной структурой, DARPA не имеет своих собственных лабораторий и оборудования, полагаясь на принцип аутсорсинга для проведения исследований. Так DARPA очень часто привлекает специалистов из гражданской промышленности, правила найма которых значительно упрощены по сравнению с их гражданскими коллегами. Кроме того, DARPA использует систему грантов, контракты, кооперативное финансирование для проведения НИОКР в частных компаниях и университетах. Выбор своих партнеров DARPA осуществляет в зависимости от масштаба исследования.

Малые проекты часто отдаются на попечение небольшим исследовательским группам. Для масштабных начинаний DARPA подключает исследовательские отделы крупных корпораций, таких как GeneralDynamics, Boeing, LockheedMartin и др. Руководящая роль во взаимодействиях со сторонними коллективами в DARPA отведена менеджерам исследовательских программ. Они не только принимают все важнейшие решения, касающиеся хода НИОКР, но и наделены полномочиями распределения финансовых средств и передачи прав интеллектуальной собственности в рамках действующего законодательства.

Процесс взаимодействия DARPA с привлеченным подрядчиком. Источник: arsenal-otechestva.ru

Процесс взаимодействия DARPA с привлеченным подрядчиком выглядит следующим образом (см. рисунок). Для начала разрабатывается программа исследований на основе взаимодействия с минобороны США, лабораториями и университетами, консультациями с представителями индустрии, ознакомления с существующими технологиями и достижениями в данной области. Менеджер DARPA по программе исследований объявляет процедуру запросов о представлении предложений по утвержденной проблеме (requests for competitive proposals — RFP).

После окончания сбора предложений, менеджер программы формирует техническое задание на НИОКР (Broad Agency Announcement — BAA). При этом контракты заключаются преимущественно с негосударственными организациями. Менеджер программы, как правило, формирует и организует работу сразу по нескольким проектам в рамках своей программы. Условия конкретного технического задания (BAA) являются закрытыми до момента объявления конкурса и не подлежат разглашению со стороны менеджера.

Затем происходит оценка и экспертиза потенциального подрядчика исследования или бенефициара гранта менеджером программы DARPA на основе приоритетов государственной оборонной политики. Итогом этого процесса является решение о допуске подрядчика к проведению исследований с государственной финансовой поддержкой на основе технического задания и подписание пакета соглашений с подрядчиком по правилам DARPA и государственным критериям конкурентного отбора научных проектов.

Регулирование прав

Регулирование прав на интеллектуальную собственность в рамках вышеописанного процесса основано на принципах Национальной безопасности США и Правилах защиты интеллектуальной собственности Конгресса и Министерства обороны. Законодательное регулирование защиты интеллектуальной собственности в рамках взаимодействия с DARPA основано на Законе о контрактах на поставку, Законе о защите информации США и законе о коммерческой тайне.

Согласно законодательству, менеджер программы DARPA обладает правом формировать политику в области интеллектуальной собственности по контракту — от условий неограниченных прав правительства на результат до полного отказа от прав на интеллектуальную собственность, полученную в рамках проекта. Окончательное решение менеджера зависит от представленного подрядчиком НИОКР пакета документов и экспертизы исследовательских возможностей заказчика.

Как правило, подрядчик, привлеченный DARPA к участию в программе, сохраняет все права на интеллектуальную собственность, кроме особо оговоренных случаев. Правительство США, при этом, получает не эксклюзивное, но приоритетное право использования результатов исследования без лицензионных отчислений. При этом коммерциализация результатов исследования подрядчиком возможна только после получения согласия заказчика (правительства США, государственных оборонных корпораций и т. п.) и получения специальной лицензии.

Все достижения, созданные в рамках исследовательской программы, софинансированной в интересах правительства США интеллектуальной собственности должны быть сначала реализованы и применены внутри страны, чтобы технологические процессы, услуги и их усовершенствования, будучи примененными за ее пределами, не приводили к снижению выгоды. Подрядчик со своей стороны обязан предпринять все возможные действия для организации приоритетного производства продукции исследовательской программы внутри страны. Вне зависимости от успешности коммерциализации результатов исследования, правительство США в лице Минобороны страны получает право их бесплатного использования на неограниченный срок.

Правительство США в лице заказчика обладает эксклюзивным правом публикации (или не публикации) результатов исследования, если оно не носит фундаментальный характер. Что касается доступа иностранцев к результатам разработок, то он осуществляется только в том случае, если не противоречит Закону о международном трафике вооружения. Ознакомлению со стороны иностранных граждан подлежат только предварительно опубликованные и обнародованные несекретные результаты фундаментальных (не прикладных) исследований.

Авторы:

Антон Савельев, советник Департамента экспертно-аналитических работ Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации

Денис Журенков, экономист, ответственный секретарь Межведомственной рабочей группы по кластеру двойного назначения коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации