Сбитых летчиков предложили спасать с помощью беспилотников

Командование ВВС США объявило тендер на разработку и испытания беспилотных летательных аппаратов, которые можно было бы использовать для быстрой эвакуации сбитых летчиков. Как пишет Aviation Week, новые аппараты должны быть приспособлены для сброса с воздуха. Заявки на участие в конкурсе военные будут принимать до 1 июля 2019 года.

Современные операции по эвакуации сбитых летчиков могут быть сложными и опасными и требуют тщательной подготовки, а иногда и организации боевых спасательных отрядов. Предполагается, что беспилотники позволят значительно упростить эвакуацию летчиков и уменьшить число задействованных в этой операции людей.

Согласно требованиям американских военных, спасательный беспилотник должен иметь боевой радиус не менее 185 километров. Он должен выполнять полеты на скорости не менее 100 узлов. Аппарат также должен быть способен работать в условиях высокогорья на высоте 1,2 тысячи метров над уровнем моря и при температуре воздуха 35 градусов Цельсия.

Спасательный беспилотник должен быть рассчитан на перевозку четырех человек и одних носилок с раненым. Аппараты должны быть гибридными, то есть их электромоторы с воздушными винтами должны питаться от генератора, который, в свою очередь, должен раскручиваться от двигателя внутреннего сгорания. Такая схема позволяет немного увеличить дальность полета аппарата.

Тендер на разработку новых спасательных беспилотников проводится в два этапа: на первом участники должны будут разработать проекты аппаратов, а на втором — представить их прототипы на испытания. При этом условия тендера позволяют желающим подавать заявки сразу на участие во втором этапе конкурса. Другие подробности о проекте пока не раскрываются.

В настоящее время для Армии США ведется разработка беспилотника Dragonfly Pictures DP-14 Hawk. Его планируется использовать для доставки боеприпасов и перевозки раненых. DP-14 построен по продольной схеме с двумя несущими винтами. Масса DP-14 составляет 408 килограммов.

Аппарат, оснащенный турбовальным двигателем, может перевозить грузы массой до 195 килограммов. При этом продолжительность его полета составляет 2,4 часа. Объем транспортного отсека DP-14 составляет 0,7 кубических метра; в нем может уместиться один человек.

В мае прошлого года израильская компания Tactical Robotics провела демонстрационные испытания перспективного беспилотника Cormorant, разрабатываемого для эвакуации раненых с поля боя. Во время испытаний аппарат, помимо прочего, перевез медицинский манекен, имитировавший раненого бойца.

Василий Сычёв