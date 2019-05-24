Посадочный модуль для "ЭкзоМарса" изначально планировали назвать "Новичок"

В итоге посадочный модуль получил название "Казачок"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Создатели посадочной платформы для совместной российско-европейской миссии "ЭкзоМарс" изначально хотели назвать ее "Новичок", но отказались от такой идеи. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова.

"Мы дали ей название "Казачок". Я, правда, хотел назвать "Новичок", но понял, что товарищи не поймут. Но "Казачок" тоже хорошее название", - сказал Рогозин, напомнив, что миссию запустят в 2020 году.

Первый этап российско-европейского проекта "ЭкзоМарс" был запущен в 2016 году, в состав миссии вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli. Основной задачей TGO является поиск в атмосфере планеты примесей метана и других газов, которые могут свидетельствовать о предполагаемой биологической и геологической активности. Модуль Schiaparelli разбился при посадке. Запуск второго этапа миссии "ЭкзоМарс" запланирован на 25 июля 2020 года.

По версии британской стороны, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта 2018 года подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество под названием "Новичок" якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинив Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.