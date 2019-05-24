Войти
24.05.2019
ТАСС

Посадочный модуль для "ЭкзоМарса" изначально планировали назвать "Новичок"

220
0
0
ЭкзоМарс-2020
Технологический макет посадочной платформы «ЭкзоМарса-2020».
Источник изображения: НПО имени Лавочкина

В итоге посадочный модуль получил название "Казачок"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Создатели посадочной платформы для совместной российско-европейской миссии "ЭкзоМарс" изначально хотели назвать ее "Новичок", но отказались от такой идеи. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова.

"Мы дали ей название "Казачок". Я, правда, хотел назвать "Новичок", но понял, что товарищи не поймут. Но "Казачок" тоже хорошее название", - сказал Рогозин, напомнив, что миссию запустят в 2020 году.

Первый этап российско-европейского проекта "ЭкзоМарс" был запущен в 2016 году, в состав миссии вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli. Основной задачей TGO является поиск в атмосфере планеты примесей метана и других газов, которые могут свидетельствовать о предполагаемой биологической и геологической активности. Модуль Schiaparelli разбился при посадке. Запуск второго этапа миссии "ЭкзоМарс" запланирован на 25 июля 2020 года.

По версии британской стороны, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта 2018 года подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество под названием "Новичок" якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинив Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Компании
ГРУ
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
26.03.2019
Роскосмос снизит стоимость пуска "Протона-М" до уровня Falcon 9
22.03.2019
Центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет "Протон-М"
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
25.02.2013
С "Апофисом" в одиночку не справиться
01.02.2012
Отечественному ОПК нужны новые Калашниковы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.05 00:37
  • 43
Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца
  • 24.05 00:36
  • 125
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 23.05 23:23
  • 12
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 23.05 23:22
  • 22
Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57
  • 23.05 22:08
  • 18
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 23.05 21:43
  • 3
ГТА М7Н-1Э "Зори-Машпроект" для двух фрегатов проекта 11356 уже отправлены Индии через Россию
  • 23.05 21:32
  • 2
Российские "Каракурты" перекрасят из-за копоти
  • 23.05 21:15
  • 6
Экраноплан высокого разрешения
  • 23.05 21:01
  • 1
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
  • 23.05 20:58
  • 8
В России создадут новую штурмовую винтовку
  • 23.05 20:48
  • 3
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 23.05 20:18
  • 4
ПРО - на свалку: гиперзвуковой "Авангард" начал поступать в войска
  • 23.05 17:51
  • 1
НПО имени Лавочкина до 1 июня начнет изготовление топливных баков для модуля "Наука"
  • 23.05 16:54
  • 2
Тимошенко призвала США ужесточить санкции в отношении "страны-агрессора"
  • 23.05 16:45
  • 12
Наперегонки с "Раптором": хватит ли России трех полков Су-57