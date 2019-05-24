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24.05.2019
ТАСС

Рогозин не видит смысла в создании национальной космической станции

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Mir24September1996
Орбитальная космическая станция "Мир". Источник: ruscosmos.narod.ru.

Глава Роскосмоса считает, что преимущество международной станции в том, что там чувствуется плечо и поддержка

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает нецелесообразным создавать национальную орбитальную космическую станцию.

Отвечая на вопрос студента на лекции в МГУ о необходимости создания такой станции, он напомнил, что национальные станции делались, прежде всего, для решения оборонных задач. "Это не секрет. Орбитальная национальная станция - это запасной пункт управления вооруженными силами и разведывательный центр", - сказал глава Роскосмоса, напомнив, что орбитальная станция "Алмаз" даже была вооружена специальной пушкой, которая могла стрелять в космосе, для обеспечения своей безопасности.

Рогозин отметил, что преимущество международной станции в том, что там чувствуется плечо и поддержка. "И если вы сохраняете нормальные международные отношения в космосе и взаимопонимание, то риски вы делите. То есть они становятся меньше. Я все-таки сторонник того, что там, где возможно работать вместе, надо работать вместе", - подчеркнул он.

По словам главы Роскосмоса, такая совместная работа и дешевле, и эффективнее.

"Но это не касается военных вопросов. В том, что касается обороны и безопасности, здесь уже, конечно, надо делать национальный продукт. Но нужно ли делать орбитальную станцию для военных? Я, честно говоря, впервые о таком слышу", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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