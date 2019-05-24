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24.05.2019
ТАСС

Роскосмос пригласил S7 Space работать в Национальном космическом центре в Москве

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Мобильный ракетно-космический комплекс "Морской старт"
Мобильный ракетно-космический комплекс "Морской старт".
Источник изображения: © Виктор Катаев/ТАСС

По словам главы госкорпорации, на территорию центра будут распространяться льготы, которые прописаны в московском законодательстве о технопарках

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Роскосмос пригласил частную компанию S7 Space (оператор проекта "Морской старт") разместиться на территории Национального космического центра, который будет создан в Москве на территории Центра Хруничева. Об этом сообщил в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая с лекцией в МГУ.

"Территория в 90 га - это будет технопарк аэрокосмической направленности. Здесь мы будем предлагать размещаться нашим партнерам - крупным компаниям по производству композитных материалов, различных сплавов, электронной компонентной базы, различным частным компаниям. Сегодня я встречался с компанией S7 Space, мы тоже приглашаем их разместиться на этой территории", - сказал Рогозин.

По его словам, на территорию центра будут распространяться льготы, которые прописаны в московском законодательстве о технопарках.

Национальный космический центр будет создаваться на базе Центра им. М. В. Хруничева. Он включит в себя в том числе головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что в одном месте будет собрано 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса.

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Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Морской старт
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