Войти
24.05.2019
ТАСС

Картина антропоморфного робота украсила кабинет Рогозина

204
0
0
Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник изображения: Александр Овчаров / РИА Новости

Глава Роскосмоса подчеркнул, что российские антропоморфные роботы являются лучшими в мире с точки зрения мелкой моторики

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин украсил рабочий кабинет картиной, которую написал антропоморфный робот в ходе эксперимента.

Выступая с лекцией в МГУ, он показал фотографию, на которой запечатлен процесс создания этого полотна роботом под руководством специалистки. "Эта картина висит теперь у меня в кабинете. Он держит кисточку и, соответственно, полностью повторяет ее движения. Это эксперимент, который позволит нам рассчитывать на то, что эта машина сможет обеспечить работу авионики, то есть нажимать правильные кнопки, набирать тексты. Такие навыки сейчас эта машина приобретает", - сказал глава Роскосмоса.

По его мнению, надо обязательно создавать антропоморфные системы, которые смогут проводить работы на внешнем борту МКС и будут иметь весь необходимый инструмент для того, чтобы проводить ремонт, установку нового оборудования.

"Естественно, ноги таким машинам не нужны, они должны быть похожи на крабы, которые будут перемещаться по внешнему борту станции. Но внешний корпус [робота] - это будет необходимо, потому что будет создавать у оператора иллюзию, что это он находится там и его действия будет точно повторять машина", - сказал Рогозин.

"Мы гордимся тем, что российские антропоморфные роботы являются лучшими в мире с точки зрения мелкой моторики. То есть в этом деле мы точно первые. В других вопросах уступаем, аккумуляторов иногда не хватает надежных, долговременных", - признался глава Роскосмоса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Робот
Похожие новости
07.03.2019
Роскосмос прорабатывает варианты полета в космос роботов на платформе F.E.D.O.R. как на "Союзе", так и на "Федерации"
31.01.2019
Анатолий Петрукович: сотрудничество в исследованиях космоса выгодно всем
03.09.2018
Проездной заканчивается: "Союз" не повезет астронавтов
15.08.2017
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
18.11.2016
Сергей Крикалев: около Луны может быть создано две космические станции
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.05 00:37
  • 43
Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца
  • 24.05 00:36
  • 125
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 23.05 23:23
  • 12
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 23.05 23:22
  • 22
Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57
  • 23.05 22:08
  • 18
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 23.05 21:43
  • 3
ГТА М7Н-1Э "Зори-Машпроект" для двух фрегатов проекта 11356 уже отправлены Индии через Россию
  • 23.05 21:32
  • 2
Российские "Каракурты" перекрасят из-за копоти
  • 23.05 21:15
  • 6
Экраноплан высокого разрешения
  • 23.05 21:01
  • 1
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
  • 23.05 20:58
  • 8
В России создадут новую штурмовую винтовку
  • 23.05 20:48
  • 3
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 23.05 20:18
  • 4
ПРО - на свалку: гиперзвуковой "Авангард" начал поступать в войска
  • 23.05 17:51
  • 1
НПО имени Лавочкина до 1 июня начнет изготовление топливных баков для модуля "Наука"
  • 23.05 16:54
  • 2
Тимошенко призвала США ужесточить санкции в отношении "страны-агрессора"
  • 23.05 16:45
  • 12
Наперегонки с "Раптором": хватит ли России трех полков Су-57