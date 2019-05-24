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24.05.2019
ТАСС

Рогозин представил план по высадке человека на Луну в 2030 году

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Луна
Луна.
Источник изображения: Владимир Сергеев / РИА Новости

После этого там будет создан модуль лунной базы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Роскосмос планирует осуществить высадку человека на Луну в 2030 году, после чего там будет создан модуль лунной базы. Об этом говорится в презентации главы госкорпорации Дмитрия Рогозина на лекции в МГУ.

"2029-2030 годы - пилотируемые полеты к Луне. 2029 год - летные испытания, 2029 год - комплексное исследование Луны - автоматический луноход, 2030 год - высадка человека на Луну - лунный взлетно-посадочный комплекс, после 2030 года - модуль лунной базы", - говорится в презентации главы Роскосмоса.

Ранее в презентации генконструктора - первого замгендиректора РКК "Энергия" Евгения Микрина на конференции в Москве, посвященной 20-летию МКС, прошедшей в ноябре 2018 года, говорилось, что российские космонавты впервые побывают на поверхности Луны после 2030 года. Их миссия должна продлится 14 суток.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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