Роскосмос отправит искусственный спутник на полярную орбиту Луны после 2030 года

Кроме того, до конца этого года госкорпорация должна защитить в правительстве проект российской лунной программы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Роскосмос планирует отправить искусственный спутник Луны на ее полярную орбиту после 2030 года. Об этом говорится в презентации главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на лекции в МГУ.

"После 2030 года - запуск на полярную орбиту искусственного спутника Луны", - говорится в презентации. Отмечается, что спутник будет выведен на орбиту сверхтяжелой ракетой - носителем второго этапа.

Сверхтяжелая ракета -носитель первого этапа сможет выводить полезный груз массой 27 тонн на орбиту искусственного спутника Луны, второго этапа - уже 33 тонны.

Стратегический проект "Изучение и освоения Луны" предполагает исследование Луны с ее орбиты в 2024 году при помощи спутника "Луна-Ресурс-1", в 2025 году должна быть произведена рекогносцировка местности с помощью посадочного аппарата "Луны-Ресурс-1", в 2027 году лунный грунт должен быть доставлен на Землю аппаратом "Луна-Грунт".

Параллельно в 2024 году совершит пилотируемый полет к МКС перспективный пилотируемый транспортный корабль, который позже - в 2026-2028 годах - в беспилотном варианте совершит облет Луны в рамках летных испытаний. Также к 2028 году на орбиту Луны должен быть выведен орбитальный модуль.

Кроме того, до конца этого года Роскосмос должен представить и защитить в правительстве проект российской лунной программы.

"По решению правительства мы должны до конца этого года представить и защитить эту программу", - сказал Рогозин.

По его словам, задача Роскосмоса - создать международную транспортную систему к Луне, "когда мы сможем безопасно доставлять до Луны не только свои, но и иностранные исследовательские модули". "Отработав эту систему на Луне, мы сможем использовать ее везде: на Марсе, Венере. Это ключ к движению в дальний космос", - отметил глава госкорпорации.

Ранее он сообщал, что Роскосмос рассчитывает ее защитить в правительстве к середине 2019 года. Предполагается, что российские космонавты побывают на Луне после 2030 года, а после 2035 года будет завершено строительство полноценной посещаемой базы.