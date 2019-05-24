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24.05.2019
ТАСС

Рогозин ожидает, что стоимость "Ангары" станет "приемлемой" к началу производства в Омске

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Макет ракеты-носителя "Ангара"
Макет ракеты-носителя "Ангара".
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Как заявил глава Роскосмоса, пока стоимость ракеты-носителя не устраивает госкорпорацию

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Роскосмос не устраивает стоимость ракеты-носителя "Ангара", но в госкорпорации ожидают, что она станет "практически сравнимой со стоимостью "Протона" к моменту выхода в серийное производство. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова.

"Мы ожидаем, что к моменту выхода на серийное производство в Омск цена будет... приемлемая, практически сравнимая с "Протоном", - сказал Рогозин.

Он уточнил, что пока "Ангара" не устраивает Роскосмос по цене. Уточнять ее стоимость он не стал. По его словам, сейчас в Центре имени Хруничева работает комиссия, которая "должна предложить экономические и технические меры, которые позволят ее сделать конкурентоспособной по цене".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей нового поколения на базе универсальных модулей, из которых можно строить разные варианты "Ангары".

В конце августа 2018 года пресс-служба Роскосмоса сообщила о планах открыть в ближайшее время новый контрольно-испытательный стенд для ракет-носителей "Ангара" на омском ПО "Полет". В июле 2018 года Рогозин сообщил, что серийное производство "Ангары" начнется в Омске к 2022-2023 годам.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
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Рогозин Дмитрий
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