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24.05.2019
ТАСС

Орбиту МКС увеличили на 4,5 км

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МКС
МКС.
Источник изображения: Фото: NASA / Getty Images

Маневр провели для формирования баллистических условий для полета российских транспортных кораблей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) скорректировали орбиту Международной космической станции, увеличив ее среднюю высоту на 4,5 км. Маневр был выполнен с помощью двигателей пристыкованного к станции грузового корабля "Прогресс МС-10", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш, в ведении которого находится ЦУП.

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-10" проработали расчетное время. В результате маневра средняя высота орбиты полета станции была увеличена на 4,5 км и составила 413,1 км", - сказали в институте.

Предыдущая коррекция орбиты проводилась 23 марта. Тогда средняя высота полета МКС была увеличена на 1,2 км.

Нынешний маневр был осуществлен для формирования баллистических условий для полета российских транспортных кораблей, а также для посадки пилотируемого корабля "Союз МС-11".

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что посадка корабля "Союз МС-11" запланирована на 25 июня. На нем после длительной экспедиции вернется на Землю космонавт Олег Кононенко с астронавтами Энн Макклейн (NASA) и Давидом Сен-Жаком (Канадское космическое агентство). Они отправились на орбиту на этом корабле 3 декабря 2018 года.

Запуск очередного грузового корабля "Прогресс МС-12" планируется на конец июля, старт следующего пилотируемого корабля "Союз МС-13" - на 20 июля. На этом корабле на МКС должна отправиться новая экспедиция - космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт NASA Эндрю Морган и представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Италия
Канада
Россия
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ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
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