Роскосмос намерен создать единую космическую программу по примеру госпрограммы вооружения

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Роскосмос планирует подготовить единую государственную космическую программу по аналогии с действующей в интересах военных госпрограммы вооружения. Об этом сообщил в четверг журналистам генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин после лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова.

"Надо сделать единую государственную космическую программу, она должна, с моей точки зрения, примерно быть построена по образу и подобию программы вооружения. Почему? У вас есть 10-летний период, и каждые пять дет идет обновление", - сказал Рогозин.

Глава госкорпорации планирует попросить правительство о создании такой программы с горизонтом до 2030 года.