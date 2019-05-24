Роскосмос намерен создать единую космическую программу по примеру госпрограммы вооружения
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Роскосмос планирует подготовить единую государственную космическую программу по аналогии с действующей в интересах военных госпрограммы вооружения. Об этом сообщил в четверг журналистам генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин после лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова.
"Надо сделать единую государственную космическую программу, она должна, с моей точки зрения, примерно быть построена по образу и подобию программы вооружения. Почему? У вас есть 10-летний период, и каждые пять дет идет обновление", - сказал Рогозин.
Глава госкорпорации планирует попросить правительство о создании такой программы с горизонтом до 2030 года.
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