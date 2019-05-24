Рогозин подтвердил перенос запуска МЛМ "Наука" на конец 2020 года

Глава Роскосмоса также рассказал, что в 2021 году на МКС планируется отправить стыковочный модуль

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" произойдет в конце 2020 года. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова.

Ранее запуск модуля планировался на лето 2020 года.

"В конце следующего года мы собираемся отправить новый модуль МЛМ", - сказал Рогозин, добавив, что в 2021 году на МКС планируется отправить стыковочный модуль, в 2022 году - научно-энергетический модуль.