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24.05.2019
ТАСС

Рогозин подтвердил перенос запуска МЛМ "Наука" на конец 2020 года

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МЛМ "Наука", пристыкованный к МКС
МЛМ "Наука", пристыкованный к МКС.
Источник изображения: Изображение: NASA

Глава Роскосмоса также рассказал, что в 2021 году на МКС планируется отправить стыковочный модуль

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" произойдет в конце 2020 года. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова.

Ранее запуск модуля планировался на лето 2020 года.

"В конце следующего года мы собираемся отправить новый модуль МЛМ", - сказал Рогозин, добавив, что в 2021 году на МКС планируется отправить стыковочный модуль, в 2022 году - научно-энергетический модуль.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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2020-й год
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