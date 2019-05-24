Рогозин попросил не раздувать шумиху вокруг коррупции в "Роскосмосе"

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Новое руководство "Роскосмоса" само активизировало работу по борьбе с коррупцией, поэтому и сообщений об этом стало больше, однако раздувать шумиху вокруг таких дел неправильно, считает глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Конечно, такие проблемы есть везде. Но я счел своим долгом с первого дня своей работы начать наводить элементарный порядок. Мы создали службу внутреннего аудита, которая подчиняется лично мне, и никому бы то ни было еще. Она стала вскрывать значительные факты, естественно, эти факты стали предметом огласки, далеко не всегда по нашей инициативе", - сказал Рогозин на лекции в МГУ, отвечая на вопрос одного из студентов по поводу коррупции в госкорпорации.

По его словам, резонанс вокруг коррупционных дел, связанных с "Роскосмосом", связан с тем, что сам госкорпорация ведет интенсивную работу в этой сфере.

"Нарушения в основном связаны с прошлыми годами, но я считаю важным пройти этот путь и очиститься. Надо сказать, что абсолютное большинство сотрудников предприятий "Роскосмоса" - глубоко профессиональные и порядочные люди. Конечно, им бывает дискомфортно от того, что некоторые должностные лица делают яркие заявления на эту тему", - заявил Рогозин.

Он привел цитату из послания президента РФ Федеральному собранию в 2016 году, раскритиковавшего практику информационного шума вокруг резонансных коррупционных дел. "И нередко этим грешат сами представители следственных правоохранительных органов. Хочу обратить, уважаемые коллеги, ваше внимание на это и сказать, что борьба с коррупцией - это не шоу. Она требует профессионализма, серьезности и ответственности. И только тогда она даст результат, получит осознанную и широкую поддержку со стороны общества", - процитировал Рогозин главу государства.

Он заявил, что выступает против "антикоррупционного пиара".

"Посадите человека, если он виноват, чего шуметь-то в процессе?" - отметил глава "Роскосмоса".

Также он подверг критике некоторые распространяемые надзорными ведомствами данные о нарушениях в "Роскосмосе", в частности, он сообщил, что в одном из отчетов Счетной палаты указывалось на нарушения на сумму 760 млрд рублей.

"Слушайте, у нас вся космическая программа - это порядка 100 млрд рублей. Нельзя физически украсть в восемь раз больше, чем ты имеешь. Ну какая-то логика должна быть у людей, которые по этому поводу высказываются", - сказал Рогозин.

Он пояснил, что в ряде случаев речь идет о нарушении сроков отчетности госкорпорации по определенным контрактам, что не свидетельствует о коррупции, однако вызывает резонанс в СМИ.