Небензя выступил против ударных беспилотников

Постпред России при ООН Василий Небензя во время встречи Совбеза ООН по Сирии в Нью-Йорке, 9 апреля 2018 года.

Москва обеспокоилась тем, что практика использования ударных БПЛА во время конфликтов расширяется, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"У нас вызывает обеспокоенность, к примеру, расширение практики использования ударных беспилотных летательных аппаратов. Сложности контроля над этими устройствами приводят к жертвам среди мирных жителей, что мы видим, в частности, на примере ситуации в Афганистане", – сказал он в ходе дебатов в Совете Безопасности организации по теме "Защита гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта".

При этом Небензя добавил, что "вне всяких сомнений террористическая активность должна подавляться, разумной и пропорциональной силой", передает ТАСС.

Постпред выразил обеспокоенность и гибелью гражданских лиц, и "психологическим стрессом, которому подвергается мирное население, живущее под постоянной угрозой разрушительных ракетных ударов".

США и Израиль активно применяют ударные беспилотники на Ближнем Востоке, включая территорию Сирии. Нередко удары БПЛА приводят к жертвам среди мирного населения.

В то же время, террористы в регионе также освоили кустарное производство беспилотников, при помощи которых регулярно подвергают атаке российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Сообщалось, что модернизированный ЗРК "Панцирь-С1М" научили бороться с любыми БПЛА. В ходе недавней атаки на российскую базу Хмеймим, которая защищается "Панцирями" и комплексами "Тор-М1", не попал ни один снаряд боевиков.

Ранее в России обозначили сроки первого полета ударного беспилотного летательного аппарата "Охотник" компании "Сухой".

Анастасия Норина