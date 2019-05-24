Небензя выступил против ударных беспилотников
Москва обеспокоилась тем, что практика использования ударных БПЛА во время конфликтов расширяется, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"У нас вызывает обеспокоенность, к примеру, расширение практики использования ударных беспилотных летательных аппаратов. Сложности контроля над этими устройствами приводят к жертвам среди мирных жителей, что мы видим, в частности, на примере ситуации в Афганистане", – сказал он в ходе дебатов в Совете Безопасности организации по теме "Защита гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта".
При этом Небензя добавил, что "вне всяких сомнений террористическая активность должна подавляться, разумной и пропорциональной силой", передает ТАСС.
Постпред выразил обеспокоенность и гибелью гражданских лиц, и "психологическим стрессом, которому подвергается мирное население, живущее под постоянной угрозой разрушительных ракетных ударов".
США и Израиль активно применяют ударные беспилотники на Ближнем Востоке, включая территорию Сирии. Нередко удары БПЛА приводят к жертвам среди мирного населения.
В то же время, террористы в регионе также освоили кустарное производство беспилотников, при помощи которых регулярно подвергают атаке российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Сообщалось, что модернизированный ЗРК "Панцирь-С1М" научили бороться с любыми БПЛА. В ходе недавней атаки на российскую базу Хмеймим, которая защищается "Панцирями" и комплексами "Тор-М1", не попал ни один снаряд боевиков.
Ранее в России обозначили сроки первого полета ударного беспилотного летательного аппарата "Охотник" компании "Сухой".
Анастасия Норина
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