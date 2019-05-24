Готовят к войне: что НАТО даст Украине

В НАТО заявили о планах расширить военную поддержку Украине

США продолжат поддерживать Украину в военной сфере, обучая ее военных, заявили в НАТО. На заседании в альянсе присутствовал и недавно уволенный с поста начальника Генштаба Украины Виктор Муженко. Это в блоке никак не прокомментировали. Новая украинская власть, как и ее предшественники, намерена продолжать курс государства на вступление в ЕС и НАТО.

США намерены продолжать оказывать Украине военную поддержку в виде обучения ее военных, заявил в среду на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета НАТО главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе американский генерал Тод Уолтерс.

"Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы. Оно будет продолжаться и расширяться, чтобы позволить Украине обеспечивать оборону своей суверенной территории", - заверил он.

На полях заседания военного комитета НАТО начальники генштабов военного блока провели рабочую встречу с экс-начальником Генштаба Украины Виктором Муженко, который был уволен с этой должности 21 мая указом нового президента Украины Владимира Зеленского.

Председатель военного комитета альянса Стюарт Пич подтвердил экс-главе Генштаба ВСУ приверженность дальнейшей поддержке Украины в оборонной сфере со стороны НАТО.

При этом факт проведения встречи с генералом без полномочий в Брюсселе никак не прокомментировали.

Днем ранее заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко назвал Евросоюз и НАТО теми партнерами Украины, без которых она "не выживет".

"Курс на НАТО зафиксирован в украинской конституции. И его разделяют, как минимум, половина украинского населения и большинство нашего парламента. Я думаю, что это всем понятно: ЕС, НАТО - это те партнеры, без которых мы не выживем", - цитирует Пристайко сайт телеканала "112 Украина".

В начале мая другой член команды Зеленского - представитель его штаба Святослав Юраш - заявил о намерении новой власти продолжать курс экс-лидера Украины Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.

"Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся", - сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Юраш напомнил, что о поддержке данного курса в течение всей предвыборной кампании говорил и сам Зеленский, и представители его команды. Он также сообщил о подготовке "первых ста международных дней" после официального вступления президента в должность.

О поддержке курса на вступление Украины в ЕС и НАТО в ходе своей предвыборной кампании говорил и сам Зеленский.

Он отмечал, что этот путь выбрали сами граждане, а задача главы государства - обеспечить условия для того, чтобы люди получили желаемое.

Кроме того, новый президент в апреле выражал намерение сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО. Такая информация была указана в его военной доктрине, которую опубликовало издание "Новое время".

"Противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО", - указали в документе.

Там также отметили, что украинские вооруженные силы избавятся от "несвойственных функций". Не используемое по назначению военное имущество будет переведено в управление центральных или местных органов власти, решил украинский лидер.

"Никто не заработает на армии. Мы не на словах, а на деле обеспечим реальные стандарты НАТО относительно распределения финансового ресурса", - подчеркнули в тексте доктрины.

При этом бывший министр обороны Украины Степан Полторак, который подал в отставку 20 мая сразу после инаугурации Зеленского, ранее отметил, что перевооружение украинской армии по стандартам НАТО может оказаться под угрозой. Он объяснил изданию "Настоящее время", что

для вхождения Украины в альянс она должна провести несколько реформ, в том числе реформу Вооруженных сил.

"Я не вижу угроз неисполнения условий, по крайней мере, в том, что было спланировано мною как министром обороны до 2020 года. За исключением тех реформ, которые связаны с финансовым ресурсом Я сейчас говорю о перевооружении по стандартам НАТО", - отметил Полторак.

Министр привел в пример Польшу, "которая уже 20 лет в НАТО", но до сих пор имеет советское оружие. "Поэтому тут есть угроза", - обратил внимание бывший министр.

По предложению бывшего президента Украины Петра Порошенко в феврале украинский парламент принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс на вступление страны в ЕС и НАТО. Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан при этом предупредил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. Он отметил, что Киеву нужно сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, в свою очередь, напомнил, что для вступления в альянс государство должно достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

Лидия Мисник