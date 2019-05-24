Готовят к войне: что НАТО даст Украине
В НАТО заявили о планах расширить военную поддержку Украине
США продолжат поддерживать Украину в военной сфере, обучая ее военных, заявили в НАТО. На заседании в альянсе присутствовал и недавно уволенный с поста начальника Генштаба Украины Виктор Муженко. Это в блоке никак не прокомментировали. Новая украинская власть, как и ее предшественники, намерена продолжать курс государства на вступление в ЕС и НАТО.
США намерены продолжать оказывать Украине военную поддержку в виде обучения ее военных, заявил в среду на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета НАТО главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе американский генерал Тод Уолтерс.
"Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы. Оно будет продолжаться и расширяться, чтобы позволить Украине обеспечивать оборону своей суверенной территории", - заверил он.
На полях заседания военного комитета НАТО начальники генштабов военного блока провели рабочую встречу с экс-начальником Генштаба Украины Виктором Муженко, который был уволен с этой должности 21 мая указом нового президента Украины Владимира Зеленского.
При этом факт проведения встречи с генералом без полномочий в Брюсселе никак не прокомментировали.
Днем ранее заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко назвал Евросоюз и НАТО теми партнерами Украины, без которых она "не выживет".
"Курс на НАТО зафиксирован в украинской конституции. И его разделяют, как минимум, половина украинского населения и большинство нашего парламента. Я думаю, что это всем понятно: ЕС, НАТО - это те партнеры, без которых мы не выживем", - цитирует Пристайко сайт телеканала "112 Украина".
В начале мая другой член команды Зеленского - представитель его штаба Святослав Юраш - заявил о намерении новой власти продолжать курс экс-лидера Украины Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
"Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся", - сказал он в эфире телеканала NewsOne.
Юраш напомнил, что о поддержке данного курса в течение всей предвыборной кампании говорил и сам Зеленский, и представители его команды. Он также сообщил о подготовке "первых ста международных дней" после официального вступления президента в должность.
О поддержке курса на вступление Украины в ЕС и НАТО в ходе своей предвыборной кампании говорил и сам Зеленский.
Кроме того, новый президент в апреле выражал намерение сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО. Такая информация была указана в его военной доктрине, которую опубликовало издание "Новое время".
"Противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО", - указали в документе.
Там также отметили, что украинские вооруженные силы избавятся от "несвойственных функций". Не используемое по назначению военное имущество будет переведено в управление центральных или местных органов власти, решил украинский лидер.
"Никто не заработает на армии. Мы не на словах, а на деле обеспечим реальные стандарты НАТО относительно распределения финансового ресурса", - подчеркнули в тексте доктрины.
При этом бывший министр обороны Украины Степан Полторак, который подал в отставку 20 мая сразу после инаугурации Зеленского, ранее отметил, что перевооружение украинской армии по стандартам НАТО может оказаться под угрозой. Он объяснил изданию "Настоящее время", что
"Я не вижу угроз неисполнения условий, по крайней мере, в том, что было спланировано мною как министром обороны до 2020 года. За исключением тех реформ, которые связаны с финансовым ресурсом Я сейчас говорю о перевооружении по стандартам НАТО", - отметил Полторак.
Министр привел в пример Польшу, "которая уже 20 лет в НАТО", но до сих пор имеет советское оружие. "Поэтому тут есть угроза", - обратил внимание бывший министр.
По предложению бывшего президента Украины Петра Порошенко в феврале украинский парламент принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс на вступление страны в ЕС и НАТО. Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан при этом предупредил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. Он отметил, что Киеву нужно сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, в свою очередь, напомнил, что для вступления в альянс государство должно достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
Лидия Мисник
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются