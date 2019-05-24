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24.05.2019
Известия.ru

Рогозин рассказал о ходе испытаний МБР "Сармат"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о ходе испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат".

Выступая с лекцией в МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель госкорпорации сообщил, что тестирование тяжелой ракеты, характеристики которой приближены к гиперзвуковым, "идут по плану". При этом модернизированные ракеты "Сатана", по словам чиновника, продолжат использоваться для запуска коммерческих нагрузок, пишет "РИА Новости".

В декабре прошлого года сообщалось, что строительный комплекс Министерства обороны России провел подготовку для развертывания новейших шахтных межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".Кроме того, на боевое дежурство заступили радиолокационные станции, которые входят в состав системы предупреждения о ракетном нападении.

"Сармат" — стратегический комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Его основное отличие от действующих комплексов в том, что ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

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Страны
Россия
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