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24.05.2019
Известия.ru

Рогозин сообщил о желании ряда стран закупить ракетные двигатели РД-120

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Несколько стран обратились к России с предложением по закупке ракетных двигателей РД-120, сообщил 23 мая гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Двигатель РД-120 — очень популярная машина, некоторые страны уже обратились к нам с предложением по его закупкам", — сказал он, выступая в МГУ. Его слова передает ТАСС.

Ранее в мае сообщалось, что Научно-производственное объединение "Энергомаш" (входит в "Роcкoсмoc") возобновило производство ракетного двигателя РД-120, который в течение 30 лет производился на Украине.

Двигатель РД-120 был разработан НПО "Энергомаш" в 1976–1985 годах для второй ступени ракеты-носителя "Зенит", производимой на Украине. Он серийно изготавливался на Южном машиностроительном заводе в Днепре (бывшем Днепропетровске).

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Страны
Россия
Украина
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
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