Усиление ударной мощи: 40 модернизированных Т-80 поступили в бригаду ВВО

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Около четырех десятков модернизированных Т-80 поступили в мотострелковое соединение Восточного военного округа, расквартированное в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Танки усилят батальон мотострелковой бригады в Приамурье. В настоящее время проходит прием "восьмидесяток". В скором времени начнется процесс переобучения.

Особенностью танков данного семейства Т-80 является наличие газотурбинного двигателя. Машины могут разгоняться до 70 км/ч и имеют запас хода 500 километров. За великолепные маневренные характеристики и способность совершать многометровые "прыжки" их прозвали летающими.

Техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым дальневосточным зимам.

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