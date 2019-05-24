Доля внебюджетной выручки на внешнем и внутреннем рынках составляет 36,4%, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Консолидированная выручка предприятий Роскосмоса составляет в настоящее время 304,4 млрд рублей, сообщил в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая с лекцией в МГУ.

"Консолидированная выручка предприятий Роскосмоса составляет 304,4 млрд рублей. Доля внебюджетной выручки на внешнем и внутреннем рынках составляет 36,4%", - сказал Рогозин.

По его словам, производительность труда составляет сейчас 1,74 млн рублей на одного человека. При этом на предприятиях Роскосмоса трудится 190,8 тысячи человек, средний возраст сотрудников - 45 лет.

Рогозин отметил, что основной доход отрасли приносит предоставление услуг от орбитальных группировок, а не от запуска ракет. "Запуск ракет [составляет] не более 4% рынка, который существует в отрасли космоса. Основные миллиарды долларов лежат в извлечении космических услуг от орбитальных группировок. Запустить спутник - это еще ничего", - отметил он. Глава госкорпорации заявил, что "главный рынок, куда двигается Роскосмос, - рынок услуг", отметив в связи с этим, что совмещение дистанционного зондирования Земли и точного позиционирования дает огромное количество сервисов, "которые приносят реальные деньги".

Ранее в феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным Рогозин докладывал, что консолидированная выручка организаций госкорпорации "Роскосмос" в 2018 году выросла на 27%, до 387 миллиардов рублей. В 2019 году этот показатель планируется нарастить до 445 млрд рублей.

Глава госкорпорации напомнил, что ранее в Роскосмосе "использование бюджетных средств было организовано не на должном уровне". Так, на 1 июля 2018 года раскассировано было всего 22,5% лимита бюджетных обязательств.