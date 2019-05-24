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24.05.2019
ТАСС

Ракету "Сатана" будут использовать для выведения полезной нагрузки в космос

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Ракета будет использоваться после конверсии, уточнил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ракета Р-36 ("Сатана") будет использоваться после конверсии для выведения полезной нагрузки в космос. Об этом сообщил в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая в МГУ.

"Поскольку у нас сейчас идет большой процесс перевооружения стратегических ядерных сил,... то, соответственно, у нас будут высвобождаться еще тяжелые ракеты, так называемое 36-е изделие, вы знаете, американцы называют эту ракету "Сатана". Она у нас не пропадет, она у нас будет через конверсионные программы использоваться для выведения полезных нагрузок. То есть мы очень рачительно к этому относимся", - сказал Рогозин.

Р-36М - стратегический ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Ракеты этого типа являются самыми мощными межконтинентальными баллистическими ракетами.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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