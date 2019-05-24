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24.05.2019
Российская газета

Обгоняя ракеты: полет МиГ-31 в ближнем космосе сняли на видео

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Полет истребителя МиГ-31 на высоте 21,5 километров запечатлели не видео. Кроме него, эта область, именуемая ближним космосом, недосягаема ни для одного боевого самолета в мире


На канале "Звезда" вышла программа "Военная приемка", посвященная истребителю-перехватчику МиГ-31. Специально для съемочной группы самолет отправился за Линию Армстронга (18900-19350 метров) к границе ближнего космоса.

Разумеется, самих журналистов в сложнейший для обычного человека полет не взяли. А вот закрепить видеокамеры позволили. Правда, привинчивать их пришлось основательно, да к тому же оснащать специальными обогревателями. Ведь на огромной высоте аппаратура испытывает сильнейшие перегрузки. А температура там достигает -60 градусов по Цельсию.

Добавьте сюда еще сверхзвуковую скорость.

В сюжете, видно, как у самой Линии Армстронга крылья истребителя начинает бить мелкая дрожь. Впрочем, этим дело и обходится. Любой другой на его месте просто развалился бы на части.

До отметки в 20 километров МиГ-31 летел практически вертикально. Потом стал набирать высоту плавно под углом. Скорость самолета достигала 2500 километров в час. Причем это не предел. Истребитель способен разгонятся и до 3000 километров. А это значит, что если бы в этот он момент выстрелил из пушки, то вскоре бы обогнал свои же снаряды.

И это не просто красивая метафора. Собственно, одна из задач МиГ-31 - перехватывать авиационные крылатые ракеты противника. Скорость тех же "Томагвков", для наглядности в районе 880 километров в час.

Да и на такую запредельную высоту истребитель забирается не просто ради рекордов. Отсюда ему удобно "гонять" самолеты-шпионы типа U-2. А при желании можно сбить и вражеский спутник.

До планки в 21,5 километров МиГ-31 долетает за 18 минут. Но военные уверяют, если вдруг война, это время сократится вдвое.

К счастью, никаких боевых задач герою этого сюжета выполнять не приходится. И экипаж может полюбоваться фантастическими видами, открывающимися из кабины.

Справка "РГ"

Cверхзвуковой высотный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31 был разработан в 1970-х годах. Является первым советским боевым самолетом четвертого поколения. Модернизированный МиГ-31БМ оснащен РЛС "Заслон-М". Она позволяет обнаруживать воздушных целей расстоянии до 320 километров. Система также может одновременно атаковать до 8 целей. Группа из четырех самолётов способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 километров.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
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