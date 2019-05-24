Строительство второй очереди космодрома Восточный начнется в июне
Стартовый комплекс космодрома Восточный.
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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Начало строительства второй очереди космодрома Восточный и стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара" планируется на июнь этого года. Об этом сообщил в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая с лекцией в МГУ.
"В июне мы разворачиваем второй этап работы по космодрому Вочточный, строим стартовый комплекс под ракету "Ангара", - сказал Рогозин.
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