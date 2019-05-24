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24.05.2019
ТАСС

Строительство второй очереди космодрома Восточный начнется в июне

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Стартовый комплекс космодрома Восточный
Стартовый комплекс космодрома Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Начало строительства второй очереди космодрома Восточный и стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара" планируется на июнь этого года. Об этом сообщил в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая с лекцией в МГУ.

"В июне мы разворачиваем второй этап работы по космодрому Вочточный, строим стартовый комплекс под ракету "Ангара", - сказал Рогозин.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Проекты
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