Строительство второй очереди космодрома Восточный начнется в июне

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Начало строительства второй очереди космодрома Восточный и стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара" планируется на июнь этого года. Об этом сообщил в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая с лекцией в МГУ.

"В июне мы разворачиваем второй этап работы по космодрому Вочточный, строим стартовый комплекс под ракету "Ангара", - сказал Рогозин.