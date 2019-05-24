В США испытали боеголовки для аналогов "Искандера"

Компания Raytheon заявила об успешных испытаниях усовершенствованной боеголовки для новой баллистической ракеты DeepStrike. Первые летные испытания нового оружия запланированы на конец 2019 года, сообщает Defence Blog.

В ходе испытаний на полигоне боеголовку взорвали в контролируемых условиях. Представители Raytheon заявили о том, что боеголовка превзошла заявленные армией США требования: этот вывод был сделан на основании массы фрагментов и их распределения после взрыва.

DeepStrike - это новая высокоточная управляемая ракета, которая призвана заменить стоящие на вооружение ракеты семейства Army Tactical Missile System (ATACMS). Raytheon предлагает ее для существующей программы американской армии "Ракета точного удара" (Precision Strike Missile, PrSM), которая предусматривает уход от устаревших ATACMS. Разработчики обещают улучшенные характеристики, удвоенную огневую мощь и сниженную стоимость изделия. Модульная открытая архитектура ракеты должна упростить модернизацию системы по необходимости. Сообщается, что новая ракета должна будет поражать наземные цели на расстоянии от 60 до 499 километров.

Поначалу результат программы PrSM будет использоваться только с комплексами М142 HIMARS. Испытания должны завершиться до 30 сентября 2024 года, после чего начнется полномасштабное производство новых ракет.

Майя Бирюкова