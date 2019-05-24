Войти
24.05.2019
Интерфакс-АВН

Группировка ВМС США вблизи Ирана располагает минимум 300 крылатыми ракетами "Томагавк"

198
0
0
Источник изображения: © Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams/U.S. Navy via AP

Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Корабельная группировка ВМС США, развернутая вблизи Ирана на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном, может располагать, по меньшей мере, 300 крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км, сообщили "Интерфаксу" в четверг информированные источники.

По данным ВМС США, в настоящее время в Оманском заливе к юго-востоку от Ирана находится авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн"). В ее состав также входят ракетный крейсер Leyte Gulf ("Лейте Галф"), эсминцы Bainbridge ("Бейнбридж"), Mason ("Мэйсон") и Nitze ("Нитце"). Каждый из боевых кораблей оснащен несколькими десятками крылатых ракет большой дальности.

Кроме того, по штатной структуре авианосную группу должны сопровождать одна-две ударные атомные подлодки с крылатыми ракетами Tomahawk, о походах которых Пентагон, как правило, не сообщает.

Тем временем, в Персидском заливе осуществляют патрулирование два американских эсминца - McFaul (Макфол") и Gonzalez ("Гонзалес") с крылатыми ракетами Tomahawk, которые вошли туда в минувший четверг.

По неподтвержденным данным, в районе Аравийского моря также может находиться одна из четырех американских атомных подводных лодок класса Ohio ("Огайо"), переоборудованных из стратегических в носители крылатых ракет Tomahawk. Такие подлодки, которые, согласно открытым источникам, регулярно осуществляют патрулирование в районе Ближнего Востока, могут нести 154 крылатые ракеты Tomahawk. Это еще на треть может увеличить ракетный потенциал группировки ВМС США вблизи Ирана.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Оман
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Nimitz
Ohio
Авианосец
Похожие новости
20.05.2019
Два уже есть: американские эсминцы вошли в Персидский залив
16.05.2019
Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Оманский залив
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
25.04.2012
План удара по Ирану уже есть
28.12.2011
Инновационные технологии в военном кораблестроении — часть III
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.05 00:37
  • 43
Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца
  • 24.05 00:36
  • 125
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 23.05 23:23
  • 12
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 23.05 23:22
  • 22
Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57
  • 23.05 22:08
  • 18
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 23.05 21:43
  • 3
ГТА М7Н-1Э "Зори-Машпроект" для двух фрегатов проекта 11356 уже отправлены Индии через Россию
  • 23.05 21:32
  • 2
Российские "Каракурты" перекрасят из-за копоти
  • 23.05 21:15
  • 6
Экраноплан высокого разрешения
  • 23.05 21:01
  • 1
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
  • 23.05 20:58
  • 8
В России создадут новую штурмовую винтовку
  • 23.05 20:48
  • 3
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 23.05 20:18
  • 4
ПРО - на свалку: гиперзвуковой "Авангард" начал поступать в войска
  • 23.05 17:51
  • 1
НПО имени Лавочкина до 1 июня начнет изготовление топливных баков для модуля "Наука"
  • 23.05 16:54
  • 2
Тимошенко призвала США ужесточить санкции в отношении "страны-агрессора"
  • 23.05 16:45
  • 12
Наперегонки с "Раптором": хватит ли России трех полков Су-57