Группировка ВМС США вблизи Ирана располагает минимум 300 крылатыми ракетами "Томагавк"

Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Корабельная группировка ВМС США, развернутая вблизи Ирана на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном, может располагать, по меньшей мере, 300 крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км, сообщили "Интерфаксу" в четверг информированные источники.

По данным ВМС США, в настоящее время в Оманском заливе к юго-востоку от Ирана находится авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн"). В ее состав также входят ракетный крейсер Leyte Gulf ("Лейте Галф"), эсминцы Bainbridge ("Бейнбридж"), Mason ("Мэйсон") и Nitze ("Нитце"). Каждый из боевых кораблей оснащен несколькими десятками крылатых ракет большой дальности.

Кроме того, по штатной структуре авианосную группу должны сопровождать одна-две ударные атомные подлодки с крылатыми ракетами Tomahawk, о походах которых Пентагон, как правило, не сообщает.

Тем временем, в Персидском заливе осуществляют патрулирование два американских эсминца - McFaul (Макфол") и Gonzalez ("Гонзалес") с крылатыми ракетами Tomahawk, которые вошли туда в минувший четверг.

По неподтвержденным данным, в районе Аравийского моря также может находиться одна из четырех американских атомных подводных лодок класса Ohio ("Огайо"), переоборудованных из стратегических в носители крылатых ракет Tomahawk. Такие подлодки, которые, согласно открытым источникам, регулярно осуществляют патрулирование в районе Ближнего Востока, могут нести 154 крылатые ракеты Tomahawk. Это еще на треть может увеличить ракетный потенциал группировки ВМС США вблизи Ирана.