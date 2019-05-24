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24.05.2019
Известия.ru

В Татарстане приступят к сборке нового самолета

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Источник изображения: iz.ru

"Ростех" построит в Республике Татарстан завод по выпуску самолетов малой авиации. Новый Т-500 заменит знаменитый "кукурузник" АН-2. Летательный аппарат будут использовать для авиахимработ в сельском хозяйстве и для мониторинга окружающей среды. Летчику не обязательно быть в кабине: создадут и беспилотную модификацию. Строительство аэропроизводства планируется завершить в 2022 году.

"Ростех" построит в Республике Татарстан завод по выпуску самолетов малой авиации. Новый Т-500 заменит знаменитый "кукурузник" АН-2. Летательный аппарат будут использовать для авиахимработ в сельском хозяйстве и для мониторинга окружающей среды. Летчику не обязательно быть в кабине: создадут и беспилотную модификацию. Строительство аэропроизводства планируется завершить в 2022 году.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-2
Т-500
Компании
Ростех
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