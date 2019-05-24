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24.05.2019
Lenta.ru

В Индии раскрыли "главную причину" покупки С-400

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Источник изображения: Фото: Виталий Невар / Reuters

Индия приобретает российские системы С-400 из-за того, что аналогичное оружие имеет Китай, пишет moneycontrol.com.

В публикации, размещенной на финансовом портале, заявляется, что покупка комплексов индийской стороной обусловлена не столько потребностью в обороне, сколько возможностью изучения его тактико-технических характеристик.

"Его основным применением будет тестирование способности [индийских истребителей четвертого поколения] Rafale проникать в воздушное пространство Китая, охраняемое системой [C-400]", — отмечает издание.

Также портал уверен, что отказ Индии от совместного с Россией создания на базе Су-57 собственного истребителя пятого поколения стало "серьезным [финансовым] ударом" для российской промышленности.

В марте сообщалось, что документы на экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57Э почти готовы.

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Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
Rafale
ПАК ФА
С-400 Триумф
Проекты
Истребитель 5 поколения
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