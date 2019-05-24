Проход "Ночными совами" США Петли Маха попал на видео

Четыре самолета MC-130J Commando II 67-й эскадрильи специальных операций ("Ночные совы") ВВС США, базирующейся на базе Королевских ВВС Великобритании Махинллет (Уэльс), совершили тренировочный полет по маршруту Петля Маха. Соответствующее видео опубликовано фотографом Питером Льюисом в Twitter.

@welshi233 / Twitter

В задачи "Ночных сов" входит, в частности, обеспечение воздушной дозаправки американских и союзнических летательных аппаратов, которое может сопровождаться проникновением в контролируемую противником воздушную зону, а также сложными погодными условиями.

Петля Маха представляет собой извилистый проход, сформированный долинами западнее центральной части Уэльса. Данный маршрут в Великобритании считается популярной летной трассой.

В мае в России "раскрыли" цель полетов RQ-4 Global Hawk вблизи Крыма.