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24.05.2019
Lenta.ru

Проход "Ночными совами" США Петли Маха попал на видео

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Источник изображения: lenta.ru

Четыре самолета MC-130J Commando II 67-й эскадрильи специальных операций ("Ночные совы") ВВС США, базирующейся на базе Королевских ВВС Великобритании Махинллет (Уэльс), совершили тренировочный полет по маршруту Петля Маха. Соответствующее видео опубликовано фотографом Питером Льюисом в Twitter.


@welshi233 / Twitter


В задачи "Ночных сов" входит, в частности, обеспечение воздушной дозаправки американских и союзнических летательных аппаратов, которое может сопровождаться проникновением в контролируемую противником воздушную зону, а также сложными погодными условиями.

Петля Маха представляет собой извилистый проход, сформированный долинами западнее центральной части Уэльса. Данный маршрут в Великобритании считается популярной летной трассой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
C-130
Global Hawk
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