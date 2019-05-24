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24.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Россия отправит военных в Конго

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Источник изображения: Стрингер/РИА Новости

Заключен контракт на отправку российских военных специалистов в Республику Конго для обслуживания военной техники.

Обмен подписанными документами прошел в Кремле в присутствии президентов двух стран Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо. Контракт подписан с российской стороны замминистра обороны Александр Фомин, передает ТАСС.

Фомин отметил, что контракт касается, прежде всего, обслуживания и эксплуатации военной техники советского и российского производства, которая имеется на вооружении у Конго.

"Это новый контракт, но в целом это продолжение когда-то начатой очень красивой истории под названием военное и военно-техническое сотрудничество, мы его продолжаем и этому рады", – сказал Фомин.

Замминистра добавил, что Россия и Конго ведут переговоры о поставках российской военной техники.

"Мы ожидаем, что обращение поступит в наш адрес о поставках новой техники. Она необходима, наша техника доказала свою эффективность в том числе и на территории Сирии в борьбе с международным терроризмом, доказала свою надежность, ремонтопригодность, высокую точность", – сказал Фомин.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Конго
Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир
Фомин Александр
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