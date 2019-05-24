Войти
24.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Корабли ЧФ уничтожили условного противника

195
0
0
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров"
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров".
Источник изображения: rg.ru

Фрегаты Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и сторожевые корабли "Сметливый" и "Пытливый" провели учения на полигонах Черного моря, сообщили в пресс-службе ЧФ.

Экипажи кораблей провели комплекс корабельных учений с условными стрельбами из ракетных комплексов "Калибр" и артиллерийскими стрельбами, передает ТАСС.

В свою очередь сторожевые корабли выполнили задачу по совместному отражению ракетной атаки противника.

"Затем экипажи всех кораблей выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, имитатору корабельной группы условного противника, в роли который выступила буксируемая морская цель – большой корабельный щит-мишень", – говорится в сообщении.

После завершения задач боевые корабли вернутся в порт Севастополя.

Ранее корабли и ракетные комплексы ЧФ провели учения по уничтожению тактических групп и одиночных кораблей условного противника.


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
11.04.2019
Фрегат "Адмирал Григорович" на учениях в Черном море "поразил" противника из "Калибров"
08.10.2018
"Охватывает всю Европу": в США оценили ракеты "Калибр"
07.09.2018
Российские военные на учениях в Средиземном море выполнили свыше 50 боевых упражнений
20.08.2018
Фрегат "Адмирал Макаров" отправился к месту базирования на Черноморский флот
13.10.2014
Оборонный ренессанс присоединенного Крыма
03.08.2010
Главком ВМФ: контракт по "Мистралю" могут подписать на "Евронавале"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.05 00:37
  • 43
Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца
  • 24.05 00:36
  • 125
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 23.05 23:23
  • 12
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 23.05 23:22
  • 22
Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57
  • 23.05 22:08
  • 18
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 23.05 21:43
  • 3
ГТА М7Н-1Э "Зори-Машпроект" для двух фрегатов проекта 11356 уже отправлены Индии через Россию
  • 23.05 21:32
  • 2
Российские "Каракурты" перекрасят из-за копоти
  • 23.05 21:15
  • 6
Экраноплан высокого разрешения
  • 23.05 21:01
  • 1
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
  • 23.05 20:58
  • 8
В России создадут новую штурмовую винтовку
  • 23.05 20:48
  • 3
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 23.05 20:18
  • 4
ПРО - на свалку: гиперзвуковой "Авангард" начал поступать в войска
  • 23.05 17:51
  • 1
НПО имени Лавочкина до 1 июня начнет изготовление топливных баков для модуля "Наука"
  • 23.05 16:54
  • 2
Тимошенко призвала США ужесточить санкции в отношении "страны-агрессора"
  • 23.05 16:45
  • 12
Наперегонки с "Раптором": хватит ли России трех полков Су-57