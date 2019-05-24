Корабли ЧФ уничтожили условного противника

Фрегаты Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и сторожевые корабли "Сметливый" и "Пытливый" провели учения на полигонах Черного моря, сообщили в пресс-службе ЧФ.

Экипажи кораблей провели комплекс корабельных учений с условными стрельбами из ракетных комплексов "Калибр" и артиллерийскими стрельбами, передает ТАСС.

В свою очередь сторожевые корабли выполнили задачу по совместному отражению ракетной атаки противника.

"Затем экипажи всех кораблей выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, имитатору корабельной группы условного противника, в роли который выступила буксируемая морская цель – большой корабельный щит-мишень", – говорится в сообщении.

После завершения задач боевые корабли вернутся в порт Севастополя.

Ранее корабли и ракетные комплексы ЧФ провели учения по уничтожению тактических групп и одиночных кораблей условного противника.

Евгения Шестак