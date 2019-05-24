Бдительные литовцы завернули систему запуска ракет из Белоруссии
Литовские таможенники не пропустили через границу с Белоруссией два грузовых автомобиля с пусковыми ракетными установками. Об этом сообщается на официальном сайте литовской таможни.
"На контрольно-пропускном пункте в Медининкай на границе с Беларусью после осмотра были возвращены в Беларусь два грузовых автомобиля с грузом военного оборудования", - говорится в сообщении.
По словам таможенников, в машинах находились пусковые установки для ракет марки M20 Missile Weapon System Model. Осмотрев груз, таможенники обратились за помощью к военным экспертам. Водителям грузовиков было дано распоряжение вернуться в Белоруссию.
Как пишут СМИ, пусковые установки экспонировалась на военной выставке в Минске, их через Клайпедский морской порт хотели вывезти владельцу в Китай.
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