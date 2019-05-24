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24.05.2019
Военно-промышленный курьер

Литва не может отказаться от советского наследия

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Литве спустя 8 лет на Неман спустили легендарное советское судно "Ракета".

Ожидается, что с июня начнутся регулярные рейсы по маршруту Каунас - Нида - Каунас. Поездка по Неману и Куршскому заливу в одну сторону займет 4 часа.

Борт "Ракеты" может принять 58 пассажиров и 4 членов экипажа - двух капитанов и двух механиков.

"Чтобы цена на билеты была конкурентной, мы говорим с мэриями Ниды и Каунаса о том, чтобы они участвовали в финансировании маршрута. Мы считаем, что это нужно и для туристических целей. Также это способствует сокращению числа машин на дорогах, да и времени такое сообщение потребует меньше, чем по дороге - 4 часа", - передает Delfi слова главы литовских водных путей Нериюса Шилгалиса.

"Ракета" - серия советских пассажирских речных судов на подводных крыльях. Их выпуск стартовал в 1957 году, и они применялись в СССР и далеко за его пределами. На "Ракетах" осуществлялись популярные туристические маршруты. В Литве суда вышли из эксплуатации в 2010 году.

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Страны
Литва
Россия
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