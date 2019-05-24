Становлению 5G в мире мешают санкции США и метеорологи

Дочерняя компания "Ростеха" разработала "дорожную" карту по внедрению беспроводных технологий формата 5G. Параллельно ФАС РФ раскритиковала идею Минкомсвязи о создании единого оператора подобных сетей.

Источник изображения: topwar.ru

За рубежом тоже не всё спокойно. Соединенные Штаты предупредили о введении санкций против Huawei – одного из ведущих мировых производителей оборудования для развертывания систем 5G, а метеорологи заявили о том, что с распространением новой сети качество прогнозов погоды снизится на 30 процентов. Чем так важен новый формат связи, и почему вокруг него столько споров?

Ранее сообщалось, что дочка "Ростеха", компания Национальный центр информатизации (НЦИ), подготовила "дорожную карту", призванную содействовать развитию беспроводных технологий в России. Сам документ будет представлен на публичное е обсуждение в пятницу, 24 мая. В июне, после обсуждения на наблюдательном совете компании, это предложение должно отправиться в правительство.

Одной из основных проблем, рассмотренной в документе, является отсутствие в России ряда технологий, необходимых для этого. Посему НЦИ предлагает привлечь к разработке отечественного оборудования и локализации зарубежного ведущие мировые компании. В частности, речь идет о китайской Huawei, финской Nokia и американской Cisco.

Что такое 5G?

5G позволит вывести скорость обмена информацией на качественно иной уровень. С технической точки зрения она может ускорить его в 20 и более раз. Также, в теории, перспективные беспроводные технологии могут передавать данные с минимальной задержкой, а позволят обмениваться ими напрямую между устройствами с высокой скоростью.

В реальности это будет выглядеть как возможность беспилотным автомобилям получать всю информацию о дорожной ситуации в режиме реального времени с задержкой в миллисекунды. Или же возможность хирургу провести операцию с помощью роботизированной системы, находясь за тысячи километров от пациента.

С технической точки зрения основное отличие будет в том, как и насколько полно будет использоваться диапазон имеющихся частот. Часто пишут, что основное отличие заключается в том, что 4G использует частоты 6 ГГц и ниже, а 5G - от 30 до 300 ГГц. Это не так. Пятое поколение связи может использовать как высокие, так и низкие и средние частоты, причем делает это максимально эффективно. Фактически, это технологический скачок в будущее.

Источник изображения: topwar.ru

Новые технологии более компактны и их покрытие затрагивает большее количество абонентов. Минусом, однако, является то, что 5G передает данные на более короткие расстояния, что потребует установки дополнительных ретрансляторов. Однако это не единственные трудности, которые препятствуют развитию технологии в стране и мире.

Россия готовится к внедрению новых технологий

В России использование новых беспроводных технологий одобрил президент Владимир Путин. Причем не просто одобрил, но и в феврале 2019 года распорядился внедрить их в ближайшие 5 лет. Для 5G Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) был определен частотный диапазон в 3,4-3,8 ГГц, находящийся на данный момент в распоряжении Минобороны. Военные почти сразу же (28 марта 2019 года) выступили против.

Также свои соображения имеет Федеральная Служба Безопасности: она заинтересована в том, чтобы программное обеспечение и оборудование для 5G были российскими. Возражает и большая тройка операторов: внедрение новых сетей может привести к появлению большого числа т.н. виртуальных операторов, которым не придется нести большие расходы на развитие инфраструктуры - конкуренции не хотят.

Нет единства по этому вопросу и в мире. 5 апреля Южная Корея запустила коммерческую сеть 5G, которая покрывает более 85 городов. Также 5G используют Чикаго и Миннеаполис в США. Готовятся к масштабному запуску сети еще несколько стран. Однако есть сразу несколько факторов, которые могу повлиять на время появления новой технологии.

Кто противится 5g

Во-первых, это санкции, которые Соединенные Штаты вводят против одного из ведущих производителей телекоммуникационного оборудования в мире. Компания Huawei, по мнению американцев, слишком тесно связана с китайским правительством. Причем не просто связана, а активно предоставляет последнему возможность доступа к информации со своего оборудования.

К примеру, британский мобильный оператор Vodafone утверждал, что Huawei оставляла т.н. "бэкдоры" - то есть лазейки в программном обеспечении своего оборудования. Уязвимости вроде были устранены, но достоверно это неизвестно. Кроме того, Китай недавно принял несколько законов, которые обязывают частные компании напрямую содействовать правительству КНР в данном вопросе.

Запрет напрямую ударит не только по гиганту рынка, но и по ряду стран, которые собирались использовать оборудование Huawei при развертывании беспроводных сетей нового поколения. В частности, от новых санкций может пострадать Великобритания: она собиралась использовать китайское оборудование в своей программе 5G. Вообще Европа более лояльна к китайцам, чем США или Австралия – сказываются прочные торговые отношения.

Сотовая связь может погубить метеорологию

А еще, как это не странно, против выступают Американское метеорологическое управление (NOAA) и Аэрокосмическое агентство США (NASA). Нил Джейкобс, исполняющий обязанности главы NOAA, несколько дней назад выступая перед Палатой Представителей Соединенных Штатов сообщил, что помехи от смартфонов с 5G могут отбросить метеорологию на десятки лет назад.

Джейкобс утверждает, что качество прогнозов может снизиться на 30%. Всему виной то, что сигналы, которые считывают метеорологические станции для составления прогноза погоды близки по диапазону к частотам, которые большинство стран собираются использовать для 5G.

Решение по вопросу будет вынесено в октябре на Всемирной конференции радиосвязи. Пока же как в мире, так и в России самые разные ведомства смотрят на вопрос по-разному.