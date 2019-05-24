Китайские ВМС вышли на первое место в мире по количеству кораблей

Китай вышел в мировые лидеры по количеству кораблей, входящих в состав Военно-морских сил НОАК, обогнав ВМС США. Данные в своем докладе опубликовал Центр стратегических и международных исследований (CSIS), расположенный в Вашингтоне.

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В новом докладе о достижениях ВМС НОАК, предоставленном CSIS сообщается, что общее число китайских надводных и подводных кораблей на начало 2019 года достигло 300, что на 13 единиц превысило количество кораблей в составе ВМС США. Уточняется, что при подсчете учитывалось количество авианосцев, крейсеров, эсминцев, фрегатов, корветов, подводных лодок и десантных кораблей. По подсчетам американских аналитиков, в составе китайского флота 23 эсминца, 59 фрегатов, 37 корветов, а также 76 подлодок, включая атомные.

ВМС НОАК имеет больше кораблей, чем Германия, Индия, Испания и Великобритания, вместе взятые, отмечают в CSIS.

В тоже время аналитики обращают внимание на то, что треть китайского флота составляют корабли типа Jingdao класса 056 с легким вооружением и фрегаты типа Jiangkai-II класса 054A, не способные наносить удары с больших расстояний. Второй проблемой является отсутствие в составе ВМС НОАК десантных кораблей-амфибий и всего один авианосец.

По подсчетам CSIS, при сохранении темпов строительства кораблей, через 15 лет ВМС Китая будут включать в себя 430 надводных кораблей и 100 подводных лодок.

В заключении американские аналитики решили "подсластить пилюлю" и заявили, что не смотря на то, что китайский флот больше американского по количеству кораблей, американский тяжелее китайского аж на 3 миллиона тонн.